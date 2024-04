Chicharito pelea con aficionados ante burlas por celebrar el triunfo de Chivas

Aunque la afición celebró el regreso de Javier “Chicharito” Hernández a las Chivas, el rendimiento del delantero ha generado descontento entre fanáticos que esta vez se lanzaron en su contra a través de redes sociales con burlas por la manera en la que festejó el triunfo de los Rojiblancos ante Atlas este fin de semana, desatando así una pelea entre usuarios con el futbolista.

Chicharito pelea con aficionados

“¡Se viene lo más chingón, Liguilla! Gracias por todo el apoyo, un honor y un privilegio portar estos colores. ¡Juntos somos más fuertes!”, es el mensaje que compartió Chicharito en Instagram con algunas imágenes de su celebración en la cancha. Esto luego del triunfo de Chivas en el llamado clásico tapatío ante Atlas que les otorgó el gol de Roberto Alvarado.

Los comentarios no se hicieron esperar y entre las burlas destacó la de un aficionado que puntualizó en la falta de habilidad en la cancha por parte de Hernández: “No mms, ch14, si ni hiciste nada, hijo”. Algo ante lo que el delantero no tardó en responder: “Con el equipazo que tenemos no hay necesidad. Ojalá puedes descansar”.

Burlas al Chicharito por polémica celebración

A las críticas se sumó el periodista deportivo David Faitelson, quien llamó “payaso” a Chocharito por su forma de celebrar: “Me parece una provocación, una burla (…) De muy mal gusto. Él está en el campo de juego para enseñar a los jóvenes”. A este se sumó el comentarista Pedro Antonio Flores con una publicación en X, a la que el futbolista también respondió: “¿Y me salió re bien, verdad? Ay, Pedro, te mando un abrazo. Será una noche muy dura para ti”.

En redes sociales las críticas y burlas contra el Chicharito no se detuvieron: “Mi compa el que no hace nada en el proyecto, pero llevo una cartulina”, “Chicharito lleva más publicaciones que goles”, “No hizo nada y celebra así”, “El vato que no hace nada y le ponen 10”, “¿La de jugar no te la sabes?”, “¿A poco jugó?”, “No habrás hecho ni ver**, pero te amo” y “Ni jugaste”.