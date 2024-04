Paloma Cuevas presume al amor de su vida y no es Luis Miguel: FOTO

Luis Miguel y Paloma Cuevas se han convertido en la pareja más querida del espectáculo, pues aunque son pocos los detalles que se tienen sobre esta relación, lo poco que dejan ver emociona a miles. Tanto es así que incluso los fans del "Sol de México" afirman que no sólo se encuentran en el mejor momento de su relación amorosa, sino que también la diseñadora ha hecho de lo más feliz al cantante.

De hecho, hace unos días el propio Luis Miguel publicó por primera vez una foto junto a su bella novia con la que rompió el Internet y aunque la española no deja de presumirse de lo más enamorada, este fin de semana presumió a sus seguidores de Instagram quién es el verdadero amor de su vida. Si bien, en esta ocasión Cuevas no habló sobre el intérprete, los fans le aplaudieron por demostrar que hay un amor que es in vencible y el más importante.

Paloma Cuevas con su papá. (Foto: IG @palomacuevasofficial)

Paloma Cuevas presume a su papá, Victoriano Valencia, y lo llama "amor de mi vida"

A través de sus historias de Instagram, Paloma Cuevas compartió un momento especial fin de su semana, pues aunque lleva meses acompañando a su novio por el mundo, donde se encuentra de gira, en esta ocasión se tomó un descanso para un festejo a la grande. Y es que fue el cumpleaños de su papá, el señor Victoriano Valencia, en las pocas fotos que la diseñadora compartió se ve posar a padre e hija con grandes sonrisas.

"Cumpleaños felices. Por muchos más amor de mi vida", fue el mensaje que escribió la novia de Luis Miguel.

Aquí el mensaje más esperado. (Foto: IG @palomacuevasofficial)

Para la ocasión, Cuevas compartió un par de fotos en las que posa de lo más sonriente junto al hombre que es su verdadero amor; sin embargo, el mensaje que agregó en sus historias llama la atención por un particular detalle y es que al señalar el cumpleaños de su papá, lo hizo en plural. Aunque se desconoce si allí estuvo presente el Sol de México, podría tener un guiño al cantante quien acaba de cumplir años.

Fue el pasado 19 de abril cuando Luis Miguel cumplió 54 años; mientras que el señor Victoriano Valencia cumple 90 años el próximo 30 de mayo, aunque no se sabe si se unieron ambos festejos, pues por el momento son las dos personas más importantes en la vida de Paloma Cuevas.

Su hija cumplió 16 años. (Foto: IG @palomacuevasofficial)

Otro de los festejos que se suman a la lista de cumpleaños de Paloma Cuevas es el de su hija, Paloma Ponce, a quien tuvo durante su matrimonio con el torero Enrique Ponce. Pues el pasado 27 de abril la joven celebró sus 16 años y ante ello su mamá dejó ver algunas fotos en las que aparecen juntas.