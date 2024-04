Luis Miguel no es mexicano, así fue el día en que la prensa descubrió el engaño

A pesar de que Luis Miguel es uno de los cantantes más populares y reconocidos de México, Estados Unidos y Latinoamérica y además es un exponente de la música regional mexicana, el intérprete es de origen puertorriqueño, situación que provocó un fuerte escándalo pues el padre del intérprete aseguraba que su hijo era de tierras aztecas.

De acuerdo con lo revelado en “Luis Miguel: la serie” el padre del cantante, Luisito Rey fue quien reveló que su hijo no era mexicano, esto después de que el cantante ya no quiso que su padre fuera su manager y en venganza habría filtrado el acta de nacimiento real donde mostraba que su hijo había nacido en Puerto Rico y no en Veracruz como siempre había dicho.

De acuerdo con lo mostrado en la serie estrenada en 2018, el padre de Luis Miguel quería lanzar al estrellato a su hijo y promocionarlo como un cantante mexicano. “Micky” como era conocido a principios de los 80, nació en realidad en Puerto Rico cuando sus padres vivieron un tiempo en aquel país, sin embargo, llegó muy pequeño a México y él mismo cantante siempre se creyó mexicano por consejo de su papá.

En 1992, cuando la prensa mexicana se enteró de que el “Sol de México” no era mexicano la noticia se difundió rápidamente y muchos de sus fans se sintieron traicionados de que la estrella estuviera ocultando su verdadera nacionalidad por muchos años. En respuesta, Luis Miguel reconoció su origen ante los medios de comunicación y dijo que empezaría los trámites para naturalizarse mexicano, y para desviar el tema lanzó un nuevo disco de boleros, el cual reafirmaba su amor por nuestro país.

Luis Miguel reconoció su origen ante los medios de comunicación

¿Quién reveló que Luis Miguel no era mexicano?

A pesar de que en la serie culparon al padre de Luis Miguel de haber revelado el origen de su hijo, en realidad fueron reporteros de la revista “Vea”, quienes encontraron que las fechas en las que Luisito Rey decía que habían llegado a México y el año de nacimiento del cantante no coincidían, por lo que solicitaron a la oficina del Registro Demográfico de Puerto Rico el acta de nacimiento de Luismi y ahí se encontró que en realidad era boricua, tal y como lo sospechaban.