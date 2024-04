¿Diego Boneta está peleado con Luis Miguel? Revela por qué no lo felicitó el día de su cumpleaños

Diego Boneta se reencontró con los medios de comunicación tras su arribo a la Ciudad de México a escasos días de haberse celebrado el cumpleaños número 54 del cantante Luis Miguel, a quien el actor representó en su serie biográfica. El artista de 33 años confesó estar viviendo una de sus mejores etapas tanto en el terreno personal y profesional, pues además de cumplir tres años de noviazgo con la actriz Renata Notni, también festejó a alguien muy importante en su vida.

“Fue increíble, estamos super contentos, como que no podemos creer que ya fueron tres años y fue muy especial poderlo celebrar juntos, también estaba ahí Akilita con nosotros, los tres celebrando”, explicó con una sonrisa Boneta al referirse a su mascota. De la misma manera, Diego reveló que fue gracias a su adorable perra que decidió conmemorar su tercer aniversario de romance con Notni en el mar.

Sigue leyendo:

Mamá de Ana Bárbara hace alarmantes revelaciones sobre el novio de la cantante: "Temo por la vida de mi hija"

Diego Boneta se olvidó de Luis Miguel en su cumpleaños

Diego Boneta celebró a su mascota junto a su pareja Renata Notni. Foto: Especial

“A mí me encanta la playa por dos razones, venía ya de tres rodajes que me había echado back to back, con dos semanas entre cada rodaje, acabé destrozado, y no hay nada que me guste más que la playa porque también a ella le fascina la playa. Estar con ella ahí en la playa y verla tan feliz, tranquila y en playa mexicana, que son las mejores playas del mundo, la pasamos súper bien”, declaró.

Por último, Boneta reveló que fue gracias a su querida mascota que se olvidó felicitar al intérprete de "La Incondicional" la semana pasada. “Honestamente no, porque fue el cumpleaños de ella el 18 de abril, entonces le hice una fiesta de cumpleaños y estuve celebrándola a ella, que es, bueno, saben que es mi hija y todo”, aclaró.

Para nadie es un secreto el amor tan especial que Diego Boneta siente por su perra Akila Cabrona, con quien se ha montado en aviones y ha ido en yate para recorrer el mundo.