Marlon Colmenarez llama "cosa" a Wendy Guevara y las redes estallan: VIDEO

Marlon Colmenarez volvió a causar polémica, en esta ocasión al hablar sobre lo que significó en su vida Wendy Guevara y responder de forma breve y concisa "fue de esas cosas que pasan en la vida", lo que provocó de inmediato que el clip se viralizara y provocara el enojo de los seguidores de la influencer al no referirse a ella como una persona sino como un objeto y por decirlo de forma frívola.

Pero ya después el modelo enmendó su error y añadió "fue una persona muy especial en mi vida que marcó un antes y un después de muchas cosas" y agregó que siempre la recuerda con mucho cariño, pero reiteró que lo suyo no paso de una amistad. El video fue tomado de una entrevista y publicado por la cuenta de TikTok cami102020.

"Fue de mis mejores amigas, nunca fuimos pareja", aclaró Marlon Colmenarez.

Wendy Guevara recientemente fue invitada al concierto de Madonna Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

MaryFer Centeno analizó el lenguaje corporal de Marlon Colmenarez y le recomendó pensar lo que va a decir antes de dar una entrevista, señaló que probablemente él se encontraba muy nervioso y por eso estaba aplaudiendo lentamente durante la entrevista con la finalidad de tranquilizarse.

"Cuando se refieren a ti como una cosa es muy fuerte porque no te están dando el lugar de persona como merecemos todos", dijo MaryFer Centeno.

Marlon Colmenarez dijo que Wendy Guevara fue de sus mejores amigas Foto: Instagram marloncolmenarezoficial04

La grafologa aseveró que las palabras cuentan y tienen un peso muy importante, aunque no descartó que a Wendy Guevara ya no le interese lo que opine Marlon Colmenarez ya que llevan bastante tiempo distanciados, incluso la misma creadora de contenido digital ha confesado que ya no tienen contacto.