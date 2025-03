Alejandro Rosso ilustra el cine

Alejandro Rosso, reconocido músico regiomontano e integrante de la banda mexicana Plastilina Mosh, participará en la décimo séptima edición Festival de Cine Latinoamericano que este año proyectará una selección de filmes que reflejan la diversidad en Latinoamérica del 6 al 9 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

Este año, el encuentro renueva su imagen buscando mantener siempre su objetivo principal: acercar lo mejor del cine latinoamericano a las comunidades del estado de Nuevo León, ofreciendo un catálogo de cintas que abordan temas en torno a la inclusión.

Durante esta edición hay vario invitados como Rosso, quien compartió los detalles de su participación, “Jesús Torres (director) me invitó hace unos años a participar en la cineteca, a él se le ocurrió y me dijo que había una película y que podría haber algo interesante con lo que yo hacía y deshacía, y platicando con la gente del festival, me invitaron a hacer el set”.

La ceremonia de inauguración del Festival se lleva a cabo hoy en el Aula Magna del Centro Cultural Colegio Civil de la UANL, con la proyección de la película Todo el Silencio, una trama dramática mexicana, dirigida por Diego del Río, que narra la historia de una mujer que enfrenta la pérdida del oído y posterior a la proyección de la cinta, Alejandro Rosso participará con la presentación de BUCLE 001, una intervención artística en la que mezcla fragmentos del soundtrack del filme con música propia con una duración de más de 60 minutos.

Con la presentación de esta pieza audiovisual del músico regiomontano, el festival pretende innovar la experiencia cinematográfica y busca transformarla en un evento multisensorial en donde la audiencia pueda dialogar, incluso bailar con la música que inspira los filmes de su catálogo.

“Me parece que es una película fresca, no tiene una base, a mi percepción subjetiva, hay puntos de gravedad en los temas y las películas tienden a caer en estos tópicos específicos que ya son reconocidos y predecibles. Es ahí donde vino mi gran reto, si fuera cómica o de horror negro, sería mucho más fácil para mí generarle contenido audiovisual”, expresó el músico.

El artista también platicó sobre su próximo concierto con Plastilina Mosh que se realizará en la Ciudad de México el 21 de junio, en el Pepsi Center, y que hasta el momento, parece ser la única fecha de la banda para los primeros seis meses del 2025.

“La intención de hacer este Pepsi Center es tocar más tiempo y más relajado, tocar las canciones que son más paquete fan, tocar canciones que normalmente no tocamos. Y aprovechamos este tipo de eventos para hacerlo así porque sabemos que también hay gente que todavía le interesa escuchar y gente nueva, chavitos que también les gusta nuestra música”, finalizó el músico.

Por Renata Vázquez

Renata.vazquez@elheraldodemexico.com

EEZ