“Las Damitas Histeria” hacen comedia responsable

“Histeria” es una palabra que coloquialmente se usa para señalar el exceso emocional de una persona, generalmente de la mujer, de ahí que Verónica Monti y Bárbara Malacara hayan decidido adoptar el término y suavizar la palabra con su proyecto “Las Damitas Histeria”.

“Es resignificar un poco la palabra, porque a nosotras las mujeres nos dicen ‘estás histérica’ para invalidar mucho las emociones que tenemos o querer relacionarlo todo con las hormonas, pero es decir no, no estamos histéricas, tú no estás haciendo las cosas bien y quieres que sea mi culpa”, aseguró Bárbara.

Fotos: (Azul Olvera)

Con esto en mente empezaron sus shows de comedia y para publicitarlos subían contenido a redes sociales contando historias de las fallas que hay en las relaciones amorosas, preguntándose si ¿eres una histiriquilla o él un eneje?, para su sorpresa la respuesta fue positiva y la gente comenzó a pedirles más, más y más, ahora preparan la tercera temporada del podcast y recién publicaron un libro.

“Hay varios podcast que son de comedia, pero Vero y yo somos esas amigas que te vamos a hablar con la verdad (...) y podemos decir No si te estás pasando de lanza, que a veces eso hace falta en tus amigas, porque ellas siempre te dirán que tú estás súper bien y ellos están mal”, afirmó.

Sin embargo, son responsables en sus comentarios y evitan burlarse de los casos donde la violencia de género es más que evidente. “Nuestra finalidad es hacer comedia, hay veces en las que sí respondemos preguntas que son un poco más serias, pero en realidad cuando las cosas son graves, siempre las dirigimos hacia personas que sí están capacitadas”, comentó.

Fotos: (Azul Olvera)

Vero señaló que les dejan claro que no tienen la verdad absoluta y por eso tratan de ser responsables con sus opiniones: “Sabemos que en la comedia se puede reír de todo y es válido, pero para nosotras hay cosas que preferimos no hacer. Tenemos una raya de esto si nos podemos reír y esto es algo que definitivamente no nos hace gracia y los canalizamos con grupos de apoyo”.

Si bien 80 por ciento de su público es femenino, cuentan con público de la comunidad LGBTI y muchos hombres que también comentan y dan a conocer sus casos, o que comparten puntos de vista que las hacen entender mejor algunos casos. En ese sentido, resaltan mucho el mensaje de no hablar de cuerpos ajenos e invitan al público a respetar el físico tanto de mujeres como de hombres.

Sobre la violencia digital que se vive en redes sociales, comentaron que son pocas las personas que critican su contenido, pero respetan sus opiniones y sólo cuando hay gente muy agresiva la terminan bloqueando.

“Las redes sociales son como tu casa, tú decides quién entra y quién se va, y si alguien entra a tu casa y empieza a tirar todo, no lo vuelves a invitar. Entonces eso mismo pasa en las redes sociales, no te gusta mi contenido, vete, no me voy a poner a pelear contigo porque ni sé quién eres. Es muy fácil agarrar la computadora y poner lo que sea de cualquier persona, y hay mucha gente que está enojada con la vida”, contó Vero.

Fotos: (Azul Olvera)

Por su contenido son partícipes de las marchas del 8M en la CDMX, pero el año pasado viajaron a Medellín y estar ahí las hizo entender el feminismo desde otra mirada.

“Nos dimos cuenta que hay muchas cosas que son similares y en otras no, las mujeres paisas reclamaban por el turismo sexual y en realidad, en Ciudad de México, al menos a mí no me ha tocado ver, que haya un grupo que esté marchando en contra de eso que seguramente existe”, agregó Bárbara. y Vero continuó: “Y nos dimos cuenta que las marchas de aquí son una cosa muy bella, bonita y enorme”.

DATOS

Todos sus podcast comienzan como si fueran un cuento de hadas.

Han sacado dos temporadas de este proyecto.

Quieren presentarse en todos los estados del país.

También desean viajar a Argentina y a Europa para dar shows.

En Colombia estuvieron el año pasado con varias fechas.

Trabajan en un glosario donde incluirán palabras como eneje.

Ambas van a terapia y esto las ayuda a lidiar con la fama.

Recomiendan a sus fans poner atención en su salud mental.

NÚMEROS

2.3 millones de seguidores tienen en TikTok.

1.7 de followers tienen Instagram.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ