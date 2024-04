Yolanda Andrade preocupa con nuevo video y sus fans responden: "siento que te despides"

Desde hace un año, Yolanda Andrade ha tenido complicaciones de salud desde que le detectaron un aneurisma en el cerebro, motivo por el cual mantenía uno de sus ojos con un parche para que no le entrara la luz. Pero ese no fue el único padecimiento, fueron varias situaciones las que pusieron su salud en riesgo y desde entonces no se ha recuperado al 100%. Las complicaciones han alertado a sus seguidores, sobre todo porque ha terminado en el hospital varias veces.

El diagnóstico de la conductora fue muy grave y corría el riesgo de morir. Y aunque ya se encuentra mejor de salud y dejó de usar el parche, todavía usa con lentes para protegerse de la luz. Todo iba bien hasta que la presentadora compartió un video que puso en alerta a sus fans porque creyeron que se estaba despidiendo de este mundo.

La conductora sufrió un aneurisma en el cerebro | Foto: Instagram @yolandaamor

Yolanda Andrade preocupa a sus fans porque sienten que se está despidiendo

Andrade publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece con sus ya clásicas gafas, pero además se despide en el video y muestra un rostro de melancolía. Algo que sus seguidores no tomaron tan bien, pues al clip le agregó el texto: "Mi Amor y Agradecimiento eternamente. Yolanda".

Algunos usuarios señalaron que ese video era como de despedida, sin embargo, otros dijeron que solo estaba saludando a sus seguidores. Por otro lado, no faltaron las oraciones hacia ella y algunos la pusieron entre sus oraciones para que su salud mejore.

En el video se despide y muestra un rostro de melancolía | Foto: Instagram @yolandaamor

"Por qué siento que te despides Yola", "Espero estés bien", "Dios sanará a las personas enfermas, mis oraciones para ti", "Arriba ese ánimo, pronto sanarás", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Monserrat Oliver habla sobre la salud de Yolanda

En entrevista con Venga la Alegría, su entrañable amiga y expareja Monserrat Oliver dijo que está molesta con Yolanda por publicar esos videos "como de despedida" y aprovechó para aclarar que se encuentra bien aunque sigue teniendo dificultades de salud.