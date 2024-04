Revelan detalles del delicado estado de salud de Yolanda Andrade: “Lleva varios días postrada”

Yolanda Andrade encendió las alarmas sobre su estado de salud luego de que se diera a conocer que sufrió una fuerte recaída, situación a la que se suma su ausencia en las grabaciones programa “Montse & Joe” generando gran preocupación entre sus fans. Ante esto, se reveló que la conductora no se ha sentido bien y, por ello, lleva varios días en cama teniendo que suspender algunos de sus compromisos laborales y personales.

Revelan detalles sobre la salud de Yolanda Andrade

Pese a que continúa con su tratamiento y mostraba mejoría a un año de haber sufrido una aneurisma cerebral, la conductora recientemente sufrió una fuerte recaída por la que ha tenido que ausentarse de las grabaciones del “Montse & Joe” donde comparte escena con Montserrat Oliver con quien fue blanco de rumores que apuntaban a una rivalidad ya que tampoco pudo asistir a la celebración por su cumpleaños 58.

Yolanda Andrade tiene fuerte recaída a un año de sufrir una aneurisma cerebral. Foto: IG @montseyjoetv

“Si Yolanda no estuvo en el cumpleaños de Montse fue porque no se ha sentido muy bien últimamente, y por eso que les decíamos: ‘Por favor, vamos a pedir por la salud de Yolanda’. No ha estado sintiéndose bien, tuvo una recaída después de grabar el programa, en esto que tiene del ojo, la aneurisma, pero tenía muy mal su ojito y lleva varios días así, postrada, sintiéndose mal y obviamente toda la gente que la quiere, le manda buena vibra y todo”, dijo la periodista Inés Moreno.

Montserrat Oliver rompe el silencio

En encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Montserrat Oliver habló sobre el estado de salud de Yolanda Andrade y señaló que ha tenido fuertes dolores de cabeza por los que, incluso, tiene dificultades para hablar.

“A veces la migraña con el ojo, que la hace llorar, llorar, y que no puede ver la luz, es que le da durísimo. Dice que de repente está dormida y haz de cuenta que llega alguien con un picahielo y se lo entierra en el ojo, así de fuerte es el dolor. Está horrible, lleva un año en tratamiento y ya de repente no le pasa, en un mes le pasó tres veces y ahorita en una noche tres, entonces está rarísimo”, dijo Oliver.