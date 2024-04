Daniel Bisogno confirma lo peor, requiere un trasplante de hígado

Tras más de dos meses de ausencia, Daniel Bisogno regresó a “Ventaneando” y reveló detalles de la fuerte infección que se extendió por todo su cuerpo. El conductor indicó que el siguiente paso es un trasplante de hígado, motivo por el que ya fue sometido a una serie de estudios médicos y por el que se encuentra en una lista de espera.

Estado de salud de Daniel Bisogno

El conductor, de 50 años, tuvo fuertes complicaciones de salud derivadas de sus cirugías anteriores que desataron un infección que comenzó en el estómago y se extendió rápidamente por todo su cuerpo afectando en gran medida los pulmones. Así lo explicó este martes 23 de abril en “Ventaneando”, donde detalló que todo se complicó debido a sus problemas de hígado graso y la baja de peso.

“Cuando se percatan que el hígado está mal es cuando entran para ver la vesícula. Sacan una biopsia del hígado y se dan cuenta... Siempre dicen que el hígado se regenera, pero llega un momento en que no, se hace chiquito y empieza a no funcionar, eso fue lo que me pasó a mí, público querido”, explicó.

Daniel Bisogno necesita un trasplante

Tras ser sometido a varios estudios y realizar la solicitud con ayuda de sus médicos, Daniel Bisogno fue elegido como candidato a un trasplante de hígado y se encuentra en una lista en el hospital en el que estuvo internado; sin embargo, antes se encuentra una joven que necesita del órgano bajo condiciones especiales.

“Entré a un comité donde deciden quién y cómo. No se imaginan la cantidad de pruebas que me hicieron para ser candidato a un trasplante del hígado. Lo del trasplante suena fuerte, pero ya que lo vives de cerca y te explican, llega una calma. Lo que pasa es que ya que entregas todos los papeles, deciden si eres candidato”, dijo Bisogno.