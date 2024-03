Yolanda Andrade se lanza contra Ginny Hoffman y el proceso contra Héctor Parra: "no son chiquilladas"

Nuevamente la famosa conductora de televisión, Yolanda Andrade se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló de fuerte manera contra la actriz, Ginny Hoffman.

Fiel a su estilo la estrella de "Montse & Joe" se pronunció sobre el proceso legal que sostiene Ginny Hoffman y Alexa Hoffman contra el actor Héctor Parra, quien hace una semana recibió una nueva sentencia por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual.

Sigue leyendo:

Laura Zapata explota tras las acusaciones de Yolanda Andrade sobre sus amoríos con famosas

La mañana del viernes 22 de marzo el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Yolanda Andrade, una de las conductoras de televisión más famosas en México. En la plática la también actriz se lanzó de manera directa contra Ginny Hoffman.

De manera directa la conductora de televisión aseguró que ella no se esperaría tanto tiempo en denunciar un abuso contra un familiar como lo hizo la actriz, Ginny Hoffman. Frente a las cámaras le dijo que este tipo de procesos no son una "chiquillada".

"No son chiquilladas Ginny. Si yo sé que a mi hija o a mi hermana o a mi sobrina sufrió de abuso no me espero y voy a una revista. Ninguna mujer se espera. A los niños hay que protegerlos", dijo.