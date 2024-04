Así lucirá la serie de romance y fantasía "Mi Lady Jane" por Amazon Prime ¿Cuándo se estrena en México?

Prime Video ha revelado las imágenes exclusivas de "Mi Lady Jane", la nueva serie romántica e ingeniosa ambientada en un mundo alternativo de la época de los Tudor.

También se ha anunciado que la serie se estrenará en Prime Video el jueves 27 de junio en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

Inspirada en uno de los libros más vendidos, "Mi Lady Jane" reinterpreta de manera radical la verdadera historia de la realeza inglesa, en la que Eduardo, el hijo de Enrique VIII, no muere de tuberculosis, Lady Jane Grey no es decapitada, como tampoco lo es su esposo Guildford.

"Mi Lady Jane" se suma al catálogo de la membresía Amazon Prime.

"Mi Lady Jane" estará ambientada en el pasado. Foto: Cortesía Prime Video

¿De qué trata la serie "Mi Lady Jane"?

En el centro de esta nueva y emocionante serie se encuentra la brillante y determinada Jane, quien es coronada como reina inesperadamente de la noche a la mañana, convirtiéndose en el blanco de villanos infelices que persiguen la corona (y su cabeza)...

"Mi Lady Jane" es una historia épica, llena de amor y aventura, donde la damisela, a pesar de encontrarse en apuros, se salva a sí misma, a su verdadero amor y luego a su reino.

Prepárate para la trágica historia de Lady Jane Grey, la joven noble que fue reina de Inglaterra durante nueve días en la época de los Tudor y fue decapitada en 1553... De eso se trata.

La serie reinterpreta la historia como debió haber sido en su momento: la damisela en aprietos se salva a sí misma. Este es un relato épico de amor verdadero y aventura ambientado en un universo alternativo juguetón y pomposo lleno de acción, historia, fantasía, comedia y romance. No te la puedes perder.

Un lugar pomposo y aristocrático. Foto: Cortesía Prime Video

Elenco multiestelar para "Mi Lady Jane"

El elenco está encabezado por la joven actriz Emily Bader en el papel protagónico de Jane Grey. Junto a ella se encuentran Edward Bluemel (Killing Eve) interpretando a Guildford Dudley y Jordan Peters (Pirates) en el rol del rey Eduardo.

Dominic Cooper (Preacher) interpreta a Lord Seymour; Anna Chancellor (Pennyworth) interpreta a Lady Frances Grey, la madre de Jane; y Rob Brydon (The Trip) interpreta a Lord Dudley, el padre de Guildford. Jim Broadbent (The Duke) interpreta al Duque de Leicester, el tío de Jane.

Henry Ashton (Creation Stories) interpreta a Stan, el hermano de Guildford; e Isabella Brownson (Napoleon) y Robyn Betteridge (Wheel of Time) interpretan a las hermanas de Jane. Kate O'Flynn (Landscapers) y Abbie Hern (Enola Holmes 2) interpretan a las hermanas del rey, la princesa María y la princesa Bess respectivamente.

La creadora de la serie Gemma Burgess (la trilogía de Brooklyn Girls) es la productora ejecutiva y coproductora, Meredith Glynn (The Boys) es productora ejecutiva y coproductora, Jamie Babbit (Only Murders in the Building) dirige cinco de los ocho episodios y es directora de producción y productora ejecutiva.

