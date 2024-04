"Metiche entrometida", Paola Dalay, novia de José Eduardo, defiende a Victoria Ruffo y Eugenio Derbez de los haters por baby showers divididos

Desde que anunciaron que se convertirán en padres por primera vez, José Eduardo Derbez y Paola Dalay se robaron la atención del mundo de la farándula y no han dejado de ser felicitados por la noticia de que serán padres de una bebita de nombre Tessa; sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, especialmente ahora que con ilusión festejan con sus familias y amigos. Pues desde hace algunas semanas anunciaron que tendrían al menos dos baby showers de los cuales disfrutar.

La primera de dichas reuniones ocurrió con la familia paterna del conductor de "Miembros al aire", es decir, con Eugenio Derbez y el resto de sus hijos: Aislinn, Vadhir y Aitana, así como de su actual esposa, Alessandra Rosaldo. Este baby shower dividió las opiniones debido a que se realizó una fiesta íntima que además resultó muy espiritual, pero esto no fue lo único que generó polémica, pues los fans rápidamente hicieron notar que la gran ausente era Victoria Ruffo.

Días después la actriz de telenovelas junto a su hijo, nuera y una larga lista de invitados celebraron un evento que los fans catalogaron como más "divertido" y en que no estuvieron invitados los Derbez; de hecho, la propia Victoria Ruffo aseguró que José Eduardo tiene dos familias y que si ella no había sido invitada al primer baby shower, su expareja tampoco a este segundo evento. Desde entonces las especulaciones no han parado y aunque todos habían preferido guardar silencio, hace unas horas Paola Dalay respondió a los haters.

Paola Dalay responde tras realizar fiestas divididas para la familia de José Eduardo Derbez

La pareja de José Eduardo compartió en Instagram una nueva publicación en la que se aprecian fotos y videos nuevos del baby shower que se le celebró junto a la familia Derbez, esto con la intención de acercarse más con sus seguidores. "Fotitos que no les había subido de nuestro primer baby", fue el mensaje que compartió, sin embargo, en la sección de comentarios hubo uno en particular que llamó la atención de la mom to be y que no dudó en responder:

"A veces me pongo a pensar que como será el día del nacimiento, si se dividirán las familias o en el Bautizo", le dijo un usuario identificado como @unanubefucsia.

Tras leer lo anterior, la mamá de Tessa respondió claro para evitar que los haters sigan especulando, pero fue entonces cuando todo se salió de control, pues mientras la influencer afirmó que si ocurre o no lo que dice la usuaria "no tendría nada de malo", la insistencia del arroba siguió: "no lo digo por mal , sino que lamentablemente por inmadurez de una parte deben hacer todo doble. No se si me explico".

"Si a nosotros no nos molesta, a ti menos. No eres quien para llamar 'inmadurez' algo que tú no viviste. Cada quien sabe como lleva sus problemas, si sé si me explico", fue la respuesta de Paola Dalay al comentario anterior.

A la discusión se sumaron comentarios a favor y en contra hasta que finalmente la pareja de José Eduardo Derbez puso un alto con un: "si no le gusta como contesto, no comente, metiche entrometida", esto ante otra usuaria que llamó a la futura mamá una "grosera mal educada".

Aunque la pelea entre sus seguidores no escaló a más, en la sección de comentarios muchas personas salieron a la defensa de Paola Dalay y José Eduardo, así como de los padres del conductor, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, e incluso pidieron dejar de especular o comparar lo que ambas familias han hecho para celebrar la llegada de una nueva integrante a la familia.