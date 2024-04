José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebran lujosa fiesta de baby shower con Victoria Ruffo como invitada: FOTOS

José Eduardo y Paola Dalay se han convertido en la pareja del momento, pues desde hace ya algunas semanas confirmaron que están esperando a su primera hija, quien se llamará Tessa y no levará el apellido de los famosos padres del conductor de "Miembros al aire". Pero si hay algo que llamó la atención recientemente fue que los padres to be realizaron su primer baby shower sólo con la familia Derbez, desatando así la polémica dentro del mundo del espectáculo.

La razón es que algunos señalaron que pese a que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ya no son pareja, debieron convivir en uno de los momentos más especiales en la vida de su hijo José Eduardo; sin embargo, él mismo aclaró que se realizaría más de un festejo para la bebita que espera. Y este fin de semana lo demostró, pues a través de redes sociales dio a conocer que el sábado 6 de abril él y su novia Paola Dalay realizaron una segunda fiesta muy lujosa en la que sí estuvo presente la actriz.

Victoria Ruffo sí asistió a este segundo baby shower. (Foto: Instagram)

Así fue la lujosa fiesta de José Eduardo y Paola Dalay en la que celebraron un segundo baby shower

A través de redes sociales se compartieron las primeras fotos y videos del baby shower de la pareja, misma que no escatimó en gastos, pues se trató de un festejo de lujo en el que se colocó una pomposa decoración con globos de colores, mesas y sillas, así como otros adornos rosados en honor a Tessa, nombre que José Eduardo Derbez y Paola Dalay escogieron para la pequeña.

La pareja presumiendo sus looks. (Foto: Instagram)

Fueron los propios padres quienes compartieron los detalles de esta fiesta y asimismo, dejaron ver algunos de los invitados de lujo que tuvieron, entre los que destaca el nombre de Victoria Ruffo, madre de José Eduardo. Aunque todavía se desconoce la lista completa de las figuras a las que invitaron, en las fotos también se aprecia a la actriz Grettell Valdez.

Cabe destacar que por cuestiones de agenda, el esposo de Victoria Ruffo, Omar Fayad, no pudo estar presente en este baby shower, aunque no dudó en mandarle un mansaje a la pareja en el que incluso agradeció por la llegada de esta primera nieta.

El mensaje que recibió la pareja por parte del diplomático Omar Fayad. (Foto: Instagram)

En FOTOS: descubre todos los detalles del lujos baby shower de Tessa

Tal y como te contábamos, José Eduardo Derbez y Paola Dalay fueron los que compartieron todos los detalles de la primera de muchas fiestas que les esperan para su hija Tessa. De acuerdo con lo que contaron, la decoración y organización estuvo a cargo de Brocante.

En las fotos y vides se observa una decoración rosa en tono pastel, así como una enorme mesa de postres y otras golosinas; mientras que en cada una de las mesas en las que se dieron cita los invitados también llamaron la atención pequeñas cajas de regalos con moños enormes.

El momento quedó guardado en fotos físicas. (Foto: Instagram)

Aquí parte de la decoración. (Foto: Instagram)

El menú que ofrecieron a los invitados. (Foto: Instagram)

Cada lugar tenía el nombre grabado de Tessa. (Foto: Instagram)