Edgar Oceransky y Francisco Céspedes cantarán como "Románticos y Locos" en El Cantoral

Edgar Oceransky y Francisco Céspedes comparten el escenario en pleno 2024. El pretexto perfecto que ambos encontraron fue la gira "Románticos y Locos", un recital donde cada uno canta sus propios temas y, con el placer de la amistad por delante, se unen a las canciones del otro.

Para sumar a su camino, han estado unidos por la música e interpretación desde hace más de dos décadas, algo que para el mismo Oceransky resulta muy grato pues "Pancho" es no sólo su amigo, también su ídolo y referente en la música romántica y la trova.

De esta forma, Edgar Oceransky y Francisco Céspedes se presentarán la noche del sábado 20 de abril en El Cantoral, un recinto único que albergará su gira "Románticos y Locos", misma que arrancaron en febrero pasado.

Céspedes y Oceransky, amigos de muchos años. Foto: Cortesía

A Céspedes y Oceransky los une un gran cariño y admiración mutua, prueba de ello es el trabajo que realizaron juntos en la grabación del tema y video “Un Beso Grande” (2021).

"Pancho es alguien a quien quiero y admiro en mi carrera, se ha formado una complicidad y tengo la dicha de que somos amigos. Disfruto más a quien admiro cuando son mis amigos y es emotivo estar en el escenario con una canción de él. También cuando platicamos sobre una vivencia, es estar con mi maestro", inició la charla Edgar Oceransky para El Heraldo de México.

Luego de esto, recordó cuando se unieron para la canción "Un beso grande".

"'Un beso grande', la primera grabación hace 23 años, tiene todo que ver con Pancho Céspedes porque la canción no iba a estar en mi primer disco, sin embargo yo grabándolo vi un piano de cola muy bonito y pensé que una de mis canciones fuera grabada en ese piano con el sonido de Pancho Céspedes".

Sin dudarlo, Oceransky remató qué tan importante es Céspedes en su carrera.

"Esa primera etapa de mi vida me preparé como cantante, compositor y músico y Pancho fue uno de mis referentes, así como de mi generación. Nos unió a todos, a mi hermano, mamá, mis primos, mis amigas y tías, ambas generaciones lo escuchamos en la radio y luego sí es un referente en la trova. La gente que me conoce a mí conoce a Pancho".

Al pensar en otras referencias musicales, Oceransky amplía su acervo.

"He tenido influencia en la música romántica, uno fue el maestro Manzanero . En trovadores fue el maestro Pablo Milanés, con ambos compartí y los homenajeamos en el concierto, cantamos canciones de ellos en el show. Aparte, a mí me formó la música norteña, Álvaro Carrillo en mi manera de tocar la guitarra y de construir ciertas melodías".

Luego, no duda en apuntar hacia la "Movida madrileña" de los años 80 y otros artistas más de Latinoamérica.

"Con David, él fue muy generoso conmigo, lo conocí por le productor Carlos Narea que produjo sus grandes éxitos, trabajé con él en Sevilla y lo busqué y tuve una colaboración en el tema 'Canción para quedarse en casa', me fui a Madrid a grabar con David. Fue muy especial en mi vida".

Es aquí que destaca la importancia de Mecano y José María Cano, de quien se volvió fan al escuchar la versión operística de "Hijo de la Luna", interpretada por Montserrat Caballé.

"En el rock en español también fueron importantes La Unión, Mecano y en especial las canciones de José María Cano que marcó mi manera de escribir canciones, porque me di cuenta quién era ese compositor y descubro un mundo de un artista complejo, poético. Alguna vez le pedí a una amiga mutua que me lo presentara, pero es algo muy difícil porque ahora se dedica a las artes plásticas y la pintura", confesó.

Para rematar, Edgar recuerda que ha sido fan de "Presuntos Implicados también desde que estaba en la secundaria y luego tuve la fortuna de hacerme amigo de Sole Giménez, fue importante en mi formación. También Los Enanitos Verdes, me fui por las canciones románticas y me hice amigo de Marciano Cantero y grabé con él. Fueron claves en mi vida".

Cantautor y trovador apasionado, Edgar Oceransky compartirá escenario con Francisco Céspedes este 20 de abril en El Cantoral, en la CDMX. Siempre gustoso de cada sitio que pisa, Edgar recordó escenarios indispensables para su trabajo.

"Los Íntimos, estaba El Arcano, El Sapo cancionero, El Breve espacio o en Guadalajara La Peña Cuicacalli y La tumba. En Saltillo El Rincón de Santa Lucía. Uno puede recorrer el 80 por ciento de México en lugares que llevan existiendo 10, 20, 30 años, dedicados sólo a la música de cantautores con un público ya establecido. Yo iba y aunque no me conocieran les gustaba la música, era más fácil llegar ya con una audiencia con la oreja preparada", reflexionó.

Edgar estrenará canciones a finales de 2024. Foto: Cortesía

Con los últimos tres años dedicados a escribir canciones, Oceransky, espera culminar la gira y luego entrar al estudio.

"Le estoy dando mi energía a la gira y entre semana grabar algunas, son colaboraciones que hice con otros artistas, pero quisiera una versión acústica con el autor, me llevará tiempo y quizá hasta fin de este año tendré un sencillo. Hay una canción que saqué el año pasado y pertenece a este disco, se llama 'Primavera' y hay otra que es 'Cuando callo' y otra que se llama 'Tu boca' que hice con Miguel Inzunza".

Remató que también sacará un tema dedicado a sus hijas, pero "Hay una letra que hice para mis hijas que estoy buscando con quién hacer la melodía, me fascina pero no llegué a poner la música que siento que le hace falta. Estoy buscando la persona, amigo o compositor. Y estoy por escribir algo con Diego Ojeda".

Conciso y para culminar la entrevista, Edgar Oceransky aclaró la actualidad de la demanda que interpuso.

"Hablaré poco de ello porque es algo que quiero dejar atrás en mi vida, no me interesa mucho dedicar tiempo a eso. Una es que nunca fui demandado por nadie, yo hice una demanda por daño moral contra la persona que inició una campaña de desprestigio contra mí", contó.

Y complementó:

"Yo gané esa demanda, eso sucedió hace poco y tiene más instancias ya que la demandada puede apelar y hacer un amparo, pero lo dejo en manos de los juzgados. Creo que estas acusaciones no se pueden hacer a la ligera, no se deben dirimir en los medios de comunicación, por eso me fui por la vía legal y me dieron la razón".