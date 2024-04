A sus 52 años, Thalía sorprende con su flexibilidad que presume en video en TikTok

“Como los buenos vinos” es la frase que define a Thalía porque se mantiene bella y en forma a sus 52 años de edad. La actriz y cantante mexicana siempre sorprende con su silueta, inspirando a sus fans a cuidarse para estar y sentirse bien. Ahora incluso sorprendió con su flexibilidad cuando hacía una rutina de calentamiento, como compartió mediante un video en su cuenta oficial de TikTok.

La intérprete de “Marimar” y “No me acuerdo” portó un look deportivo de top beige y pantalón café; el cabello lo lleva suelto y sin alaciar, así que luce sus “chinos”, además de que no usa nada de maquillaje, destacando su belleza natural.

La famosa se lució en TikTok, plataforma en la que presumió su flexibilidad. Foto: Instagram Thalía.

Thalía, en total forma a sus 52 años de edad

Al estar totalmente relajada, Thalía hace estiramientos, demostrando que tiene buena flexibilidad. Esto se debe a que la actriz de la trilogía de las “Marías” siempre ha cuidado de ella, realizando rutinas de ejercicio. De esta manera, igual se prepara para sus proyectos musicales.

De hecho, la hermana de Laura Zapata expuso que está “¡preparando el cuerpo para la semana! ¡Se vienen días intensos!”. También adelantó que habrá nueva música y tiene que ir a pruebas de vestuarios porque asistirá a los Latin American Music Awards, que se realizarán el próximo domingo 25 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos.

Elogios en TikTok

Thalía fascinó a sus fans, quienes la llenaron de elogios en TikTok. “Te adoro, Thalía”, “52 años, eres una reina para mí” y “flexibilidad practicada, qué calidad”. Hubo quienes incluso destacaron que es más que obvio que la famosa está en buena forma, ya que “yo nada más estiro la pierna y me da un calambre”.

También hubo usuarios que dejaron comentarios negativos, enfatizando que “hagas lo que hagas, la edad es la edad, mi estimada”. Sin embargo, hubo quienes defendieron a la cantante, señalando que “ojalá a la edad de Thalía muchos fueran afortunados de poseer belleza física y lucir genial como ella”.