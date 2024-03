Por décadas Thalía se ha consolidado como una de las mujeres más importantes dentro del mundo de la farándula, no sólo por su talento en la actuación y la música, sino también por su belleza. Sobre esto último, no hay que poner ejemplos, pues en distintas ocasiones ha impuesto moda con sus looks icónicos y se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres, especialmente aquellas que quieren lucir siempre perfectas.

Es por ello que incluso la famosa de 52 años suele compartir algunos de sus secretos mejor guardados para que sus admiradoras puedan seguir sus pasos y este fin de semana compartió a detalle la rutina de ejercicios que realiza todos los días para ponerse en forma, eliminar las "alas de murciélago" y también lucir un abdomen marcado. ¡Te contamos todos los detalles!

Thalía compartió la rutina con la que se mantiene en forma. (Foto: Captura de pantalla)

A través de sus historias de Instagram, Thalía reveló que tiene una rutina de lo más efectiva con la que se trabaja toda la parte superior del cuerpo, ya que trabaja los hombros, la espalda y el abdomen para mantenerlos fuertes y en las mejores condiciones. Claro que todo esto sólo forma una pequeña parte de su estilo de vida y hábitos, pues se cuida de muchas otras maneras como la alimentación. Si quieres lucir como ella, sin importar la edad que tengas, aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuál es la rutina de ejercicio de Thalía?

Al revelar algunos de sus secretos mejor guardados de autocuidado y belleza, Thalía compartió parte de su entrenamiento asesorado por su entrenador personal, quien le compartió las formas más efectivas de trabajar los hombros, la espalda, bíceps y el abdomen. De esta forma se puede quemar grasa y ganar fuerza en poco tiempo, incluso si se trata de mujeres que al igual que la cantante, tengan más de 50 años.

Si quieres realizar los mimos movimientos que la también actriz, aquí te compartimos el listado que sí o sí debes de realizar para cuidar tu figura y mantenerte en forma sin importar tu edad. Pero antes de realizarlos te recordamos consultar a un profesional de la salud que te oriente según tus necesidades, si tienes alguna enfermedad o lesión presentes. ¡Manos a la obra!

Así presumió los resultados; la última selfie corresponde a este 2024. (Foto: Captura de pantalla)

Press militar agarre supino.

Elevaciones frontales con mancuernas (arriba con banco inclinado)

Elevaciones laterales con poleas

Jalón al frente cerrado

Jalón al frente abierto unilateral

Remo supino con polea

Remo simultáneo con mancuernas (boca abajo en banco

Curl con polea alta unilateral

Curl con barra Z

Doble crunch con mancuerna (20 repeticiones)

Crunch con cuerda (20 repeticiones)

Bicicletas acostada (20 repeticiones)

No olvides tomar nota de estos detalles. (Foto: Captura de pantalla)

En las historias que Thalía compartió en Instagram para poner en forma a sus seguidoras, también compartió detalles importantes sobre los sets y repeticiones a realizar en esta rutina, entre los que destacó que los periodos a considerar son: