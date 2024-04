Arturo Carmona revela cómo fue el separarse de Alicia Villarreal: "fue muy complicado | VIDEO

Alicia Villlarreal y Arturo Carmona se divorciaron 3 años después de casarse Especial

Alicia Villarreal y Arturo Carmona fueron una de las parejas más bonitas del espectáculo. Su boda, junto a una afamada cantante con un actor que todavía estaba en crecimiento. Lamentablemente, el amor de los dos llegó a su fin antes de lo esperado, ya que tan solo 3 años después del matrimonio se separaron. Esta es la versión del actor sobre dicha separación.

Arturo acudió al podcast de Latin Lover para hablar de diversos temas, uno de ellos fue el divorcio con Alicia Villarreal. Durante la charla le explicó al mundo los motivos por los que la pareja decidió poner fin a su matrimonio y de paso revelar que sufrió mucho cuando decidieron que lo mejor para los dos era poner fin a la relación. Esto fue lo que dijo el actor a 22 años de haberse separado de la cantante que participa en Juego de Voces.

El actor explicó que fue muy complicado poner fin a su relación con Alicia. Entre los primeros detalles que dio fue que él se casó cuando tenía 22 años para 23, cuando tenía ya los 23 llegó Melenie y para los 25 el amor se había "terminado", es decir, se habían separado. Después de este contexto reveló los motivos por los que decidieron poner fin a su matrimonio.

"Yo sentía que el mundo se me acababa", dijo Carmona para comenzar a hablar de los motivos por los que se separó de Alicia: "Parte de esta ruptura fue, precisamente, el hecho de no saber manejar su fama, porque en ese momento ella era la famosa. Era un fenómeno. Ella no sabía manejar lo que de sopetón le llegó", dijo Arturo.

Si bien le daba mucho gusto, porque era algo por lo que ella había estado luchando durante muchos años. Arturo explicó que Alicia, junto con Selina rompieron los paradigmas de una carrera que era solamente para hombres. Mientras Villarreal vivía eso, Carmona estaba dejando su carrera como futbolista, pero la estaba dejando por amor, algo que le dolía bastante.

"A mí me daba mucho gusto porque al final fue algo que ella estaba trabajando durante muchos años. Ella, prácticamente junto con Selina, rompieron los paradigmas de una carrera que era para hombres. Yo estaba dejando la carrera como futbolista. Me dolía tanto dejar la carrera como futbolista porque me estaba yendo, no por otra cosa que por amor", expresó Carmona.