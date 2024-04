Manuel Mijares sorprende a todos en Juego de Voces al no equivocarse en una canción, así reaccionó Lucerito | VIDEO

'Juego de Voces' está dejando mucho de qué hablar. Sus dinámicas, el ver a padres contra hijos en el escenario y el escuchar a los artistas cantando canciones de otros géneros y épocas está haciendo del programa un verdadero show. La realidad es que hay un cantante que se está robando todas las miradas y no es precisamente por ser el mejor cantante del elenco, sino por sus errores en el escenario. Manuel Mijares se volvió a equivocar al interpretar una de sus canciones más icónicas, pero dejó a todos con la boca abierta al cantar y bailar una cumbia.

Para el segundo programa de 'Juego de Voces', Manuel fue puesto a prueba con dos canciones, las dos fueron clásicos. Por un lado interpretó uno de los sencillos más icónicos de su discografía junto Alicia Villarreal. Mientras que la segunda canción fue un clásico de cumbias, una de los Ángeles Azules. El cantante fue 'amenazado' por su hija en caso de no saberse las canciones, ya que no lo perdonaría en esta ocasión.

Manuel Mijares se postró en el escenario de 'Juego de Voces' para competir contra Melenie Carmona, pero previo a escucharlo interpretar 'Cómo te voy a olvidar', Angélica Vale y Lucerito tuvieron una charla sobre si el 'Soldado del Amor' se había aprendido la canción o si se le iba a volver a equivocar como en el programa anterior. Lucerito aseguraba que no creía que se la hubiera aprendido porque se trataba de una cumbia.

"No creo, y menos porque es cumbia", dijo Lucerito para agregar: "Yo nunca había visto algo así, o sea que yo nunca te había escuchado cantar cumbia", dijo la hija de Mijares y Lucero para darle paso a su papá a cantar la canción de Los Ángeles Azules.

Para sorpresa de todos en el estudio, Manuel comenzó a cantar la canción y a bailar la cumbia que le había tocado interpretar en el programa. Dentro de la interpretación hizo un paso que una reacción de todos los presentes. Esa vuelta coqueta hizo que más de uno sonriera al verlo en su versión más sexy; además de ver a su reacción muy genuina de su hija que no pudo evitar gritar al ver el pasito.

Al terminar la canción, su hija no dudó en correr a abrazar a su padre. Cantar cumbia y bailar de esa forma tan 'provocadora' fue algo que no se esperaba, menos que se supiera toda la canción. Lo que nadie se esperaba era que dentro del mismo show terminaría equivocándose, pero ahora con una de sus canciones. Mijares no se acordó de la letra de 'Para amarnos más', sencillo que estaba interpretando junto a Alicia Villarreal.