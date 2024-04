Sandra Itzel denuncia que Adrián Di Monte, su exesposo, irrumpió en su hogar: “lo hago responsable si algo me pasa”

Durante las últimas horas, la actriz, cantante y actual participante de la nueva temporada de Master Chef Celebrity, Sandra Itzel se ha convertido en tendencia en redes sociales, debido a la reciente denuncia que hizo en contra de su ex pareja sentimental, el también actor Adrián Di Monte.

La vocalista de “La Sonora Dinamita”, entre lágrimas denunció al actor con quien estuvo casada por más de una década, pues dijo sentirse en peligro ya que está siendo acosada por el actor de origen cubano.

Sigue leyendo:

La actriz tiene miedo de lo que le pueda pasar.

Foto: Sandra Itzel

Como lo mencionamos anteriormente, Sandra Itzel utilizó sus redes sociales para dar a conocer lo que sucedió este lunes 15 de abril por la mañana mientras ella se encontraba trabajando por lo que no se encontraba en su domicilio cuando Adrián Di Monte irrumpió sin ningún tipo de autorización de su ex esposa.

La cantante muestra pruebas de que Adrián Di Monte ingreso sin permiso a su domicilio.

Foto: Sandra Itzel

La actriz mostró algunas imágenes de lo que sucedió la mañana del lunes 15 de abril y se puede ver a Adrian Di Monte en la entrada del edificio en donde vive la también actriz, se sabe que el elevador de dicho condominio abre directamente a la casa de Sandra Itzel.

La actriz dice estar muy afectada y asegura tener miedo de lo que le pueda pasar pues, el hombre con el que estuvo casada siempre porta un arma de fuego, por lo que teme por su integridad y vida.

“Tengo miedo porque ya han pasado muchos sucesos en los que me he visto acosada y que no he dicho para no hacer esto más grande y llevar un divorcio en paz como siempre lo quise desde un inicio”, dijo.