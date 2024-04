Will Smith sorprendió al aparecer en el escenario de Coachella el domingo por la noche junto al reguetonero J Balvin. El actor revivió su faceta como cantante y lo hizo de una forma magistral al recordar también uno de los personajes más icónicos que ha interpretado en su carrera.

J Balvin regresó al escenario del festival de música cinco años después desde su última presentación en este sitio y lo hizo de la mano de Will, quien en sus inicios en la industria hollywoodense dividía su carrera como actor y cantante.

El actor apareció en el número final de Balvin y nadie se lo esperaba, pero cuando comenzó a escucharse una voz similar a la de Orson Welles, quien narraba la cinta de “Hombres de Negro” los ánimos se encendieron. Instantes después se anunció una invasión extraterrestre y en medio del escenario apareció un enorme ovni. Tan solo unos instantes después apareció el “Agente J”, personaje que interpretó Smith en la famosa saga.

Will rapeó como toda una estrella del género e hizo recordar a los miles de asistentes presentes en el escenario californiano su papel en la emblemática cinta de los 90 pero también su gran talento como cantante. Al terminar su número lo hizo como solo el agente J lo sabe hacer y con un destello desapareció del escenario del que en ese momento le pertenecía al colombiano.

¿Will Smith y J Balvin son amigos?

El intérprete y el actor estadounidense mantienen una cercana relación de amistad desde hace varios años. Todo comenzó cuando José Álvaro Osorio Blavín fue el cantante elegido para el soundtrack de “Hombres de Negro Para Siempre” junto a Black Eyed Peace.

Pero no solo el trabajo los ha unido, desde hace varios años Will se ha declarado un rotundo fan de la música del reguetonero y varias veces ha aparecido en su cuenta de Instagram cantando los más grandes éxitos del cantante. La aparición de Will junto a Balvin responde a un video que recientemente compartió la estrella latina en su cuenta de Instagram anunciando una invasión extraterrestre.