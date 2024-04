Peso Pluma se reencuentra en Coachella con Sonia Sahar, la mujer con la que le fue infiel a Nicki Nicole

La polémica por la ruptura de Nicki Nicole y Peso Pluma se avivó este fin de semana con la presentación del cantante en Coachella, pues la influencer Sonia Sahar compartió en redes sociales imágenes de su reencuentro con la estrella de corridos tumbados luego de que fuera señalada de ser la tercera en discordia ya que fueron captados de la mano cuando él aún tenía un romance con la compositora argentina.

Peso Pluma y Sonia Sahar se reencuentran en Coachella

A través de sus historias en Instagram, la influencer compartió algunos de los momentos que vivió en el festival de música que se realiza cada año en California y atrae a celebridades de todo el mundo tanto sobre los escenario como entre los asistentes. Lo que llamó la atención fue que la joven disfrutó del concierto que Peso Pluma ofreció aún con la ola de críticas que recibió por su breve romance cuando él tenía novia.

Sahar mostró su apoyo al intérprete de "Ella baila sola" pese a lo ocurrido entre ellos en febrero pasado, además de que su presencia junto a "Doble P" despertó al instante rumores de que podrían haberse reencontrado y comenzado un intenso romance ahora que el cantante se encuentra soltero. Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha dado más declaraciones al respecto y el intérprete mexicano mantiene los detalles de su vida privada alejados de los reflectores.

¿Qué ocurrió con Sara Sahar?

En febrero pasado Peso Pluma fue captado de la mano de Sara Sahar en un hotel de Las Vegas, Nevada, luego del Super Bowl LVII, lo que de inmediato le ganó fuertes críticas por una supuesta infidelidad ya que tan sólo unos días antes se mostró más enamorado que nunca de Nicki Nicole durante una alfombra roja. Algo que más tarde confirmaría la cantante con un fuerte mensaje en redes sociales: "Cuando no te cuidan y no hay respeto... ahí no me quedo, ahí me voy".

Por otra parte, Sahar compartió un video en Instagram donde asegura que no sabía de la relación entre los cantantes y exige un alto a las críticas: "No sé de su vida personal ni de su relación actual. No sé quién es ella, pero quiero pedir que paren el bullying porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo".