Will Smith visita al Inter de Miami para ver jugar a Lionel Messi

El famoso actor Will Smith visitó al Inter de Miami en su primer partido, pues no es mentira que el equipo dirigido por el ex director técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, es el más espectacular de la MLS, la liga profesional de balompié de los Estados Unidos.

Desde sus primeros partidos, hace casi un año, en la Leagues Cup, estrellas del nivel de LeBron James y Kim Kardashian, paseaban por el actual estadio del equipo propiedad de David Beckham. Todos quieren ser parte de la gran emoción que causa Lionel cuando controla el balón con los pies.

Sigue leyendo:

Kings League Américas: cuándo y dónde ver EN VIVO el primer partido

¿Carlos Vela llega a Chivas?, así engañaron a sus aficionados

Will Smith asiste a ver a Lionel Messi

Lo que genera el astro argentino en Estados Unidos resulta increíble, pues para el primer partido de la MLS, Will Smith no pudo ocultar su emoción y consiguió los mejores lugares para ver al delantero, así como pasó en su tiempo con David Beckham.

Lo mejor del día, fue que al final del partido, el legendario actor espero para poder saludar a Messi, lo que nos dejó un video muy emotivo, para cualquiera que sea fan de ambos, dejándonos una victoria más que emocionante con un marcador 2-0 en contra del Real Salt Lake, con goles de Diego Gómez al 83’ y Robert Taylor al 39’.

¿Cuándo vuelve a jugar el Inter de Miami?

Messi y sus amigos, volverán a jugar este domingo 25 de febrero, cuando se enfrenten a al LA Galaxy, antiguo equipo del Chicharito Hernández, donde se reencontrará con su excompañero, Riqui Puig, el partido lo podrás ver por el MLS League Pass en Apple TV.