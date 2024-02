¿Carlos Vela llega a Chivas?, así engañaron a sus aficionados

No es secreto que con la llegada del Chicharito Hernández, las llamadas “chivalacticas" están en búsqueda de Carlos Vela, atacante mexicano nacido en Chivas, pero que nunca disputó un minuto oficial con el conjunto jalisciense en la Liga MX.

Y que desde diciembre de 2023 está libre, pues no fue renovado como jugador franquicia en el LA FC, perteneciente a la MLS, liga estadounidense de la que ya fue campeón, por lo que al parecer hoy sería anunciado su fichaje, ¿verdad?

Sigue leyendo:

Chivas vs Pumas y América vs Cruz Azul: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos | Liga MX

El defensa mexicano Johan Vásquez renueva con el Genoa y amplía su estadía en Italia

¿Cómo engañaron a los aficionados de Chivas?

Fue hoy por la mañana en la cuenta de Chivas en X/Twitter, donde colocaron un mensaje muy particular, “Espéralo a las 10 am”, lo que hizo que cada seguidor chiva hermano se volviera loco en sus redes sociales.

La minoría pensó que estaban anunciando la primera convocatoria de Javier “Chicharito” Hernández, pues este fin de semana se enfrentan a los Pumas de CU, pero todo cambió cuando la mayoría volcó su barco y pensó que sería el anuncio de Carlos Vela a verde valle.

Lo que provocó una increíble expectativa de todos los chiva hermanos; sin embargo, llegaron las 10 am y todo mundo se volvió loco, no solo por qué no fue Carlos Vela, Chicharito o algo así, es que ni siquiera tenía que ver con el primer equipo.

El famoso y ahora no tan querido CM de Chivas, publicó el jersey del equipo de eSports de Chivas, generando un repudio en todos los aficionados que pensaron y soñaron con algo importante este día.