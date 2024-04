Laura Bozzo enfurece por reto en la cocina y amenaza con abandonar el foro | VIDEO

La tensión y rivalidad han sido los ingredientes que añaden sabor a "MasterChef Celebrity" en su nueva temporada, pues los mientras los resultados favorecen a unos para otros significa poner en riesgo su lugar en el reality show. Esto es algo que ha ocurrido con Laura Bozzo, quien una vez más enfureció por el reto en la cocina y amenazó con abandonar el foro en plena grabación.

Laura Bozzo enfurece en "MasterChef Celebrity"

Este domingo 14 de abril el primer reto fue replicar en sabor y emplatado el platillo de su compañero, algo que no fue del agrado de Laura Bozzo ya que había planeado todo a la perfección para triunfar sin imaginar que tendrían que hacer el preparado separados por una barrera. Esto logró molestarla y estalló tanto ante las cámaras como fuera, donde amenazó con dejar el foro.

"No voy a hacer nada, yo prefiero irme, de verdad", dijo furiosa Laura Bozzo mientras algunos de los participantes como Itatí Cantoral y el influencer Jawy Méndez intentaban convencerla de que permaneciera en la competencia y le recordaron su habilidad culinaria por la que continúa en el programa.

Polémicas de Laura Bozzo en el reality show

La polémica es una constante en la carrera de la presentadora peruana y su paso por "MasterChef Celebrity" no ha sido la excepción, pues desde el capítulo uno expresó de manera firme su enemistad contra algunos de los participantes como la modelo Natália Subtil, Rey Grupero y este domingo a María Fernanda Quiroz, "Ferka".

Además de amenazar con quemar la comida de su propio equipo, Laura Bozzo también se lanzó contra Rey Grupero y molesta lo puso en su lugar: “Hazme un favor y cállate, cállate ya. No te resisto, a ti no te van a mandar a asesorar a nadie porque no sabes nada, cero, ¡traz! Es como mandar a la tumba a cualquiera, ¿me entiendes?”.