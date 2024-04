Julio César Chávez Jr siente "lástima" por 'Fofo' Márquez: "pobre muchacho, nadie se merece nada malo"

Luego de que el influencer, Rodolfo “N”, mejor conocido como “Fofo” Márquez, fuera vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, por agredir a una mujer en Naucalpan, Estado de México, Julio Cesar Chavez Jr ofreció una entrevista al canal de YouTube El Boxglero, ahí expresó abiertamente su "lástima" y otras cosas que piensa al respecto del jalisciense, que se encuentra en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos).

"Un ejemplo muy tonto, por ejemplo el Fofo Márquez que tenía millones de seguidores, que a mí ya me da hasta lástima ver o decir cosas de él, pobre muchacho, nadie se merece nada malo, me explico, pero está mal lo que hizo y pues tiene familia y me agüita por su familia", expresó.