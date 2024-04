Autos caros, fiestas millonarias, viajes y helicópteros privados: así era lujosa vida de Fofo Márquez antes del arresto

Rodolfo Márquez, influencer mejor conocido como Fofo, fue arrestado por las autoridades luego de que golpeara a una mujer por un incidente de tránsito, y fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por feminicidio en grado de tentativa.

Por el momento continuará en prisión hasta que finalice la investigación complementaria, y en caso de ser considerado culpable, podría estar más de 40 años en prisión, lejos de todos los lujos a los que estuvo acostumbrado durante su tiempo como creador de contenido y empresario.

Fofo Márquez empezó a realizar contenido de sus fiestas en Instagram, donde se hizo todo un meme debido a las excentricidades de su día a día. Una de sus más impresionantes historias es que se gastó hasta un millón de pesos durante un reventón en el antro con varios de sus amigos.

En entrevista con el podcaster mexicano Gusgri contó lo que hay detrás de su éxito y como es su día a día. En primer lugar aseguró que tiene un trabajo como empresario, y principalmente trabajaba con su padre, además del dinero que tiene gracias a las redes sociales.

"Hubo un proceso muy grande en mi niñez para llegar a despilfarrar el dinero. Mi papá me enseñó a ganarme las cosas, me ha enseñado a trabajar, y tengo una educación financiera desde entonces", aseguró que apenas y terminó la preparatoria, no terminó la universidad.