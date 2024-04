Examiga de Fofo Márquez está conectada a oxígeno: “si muero, sepan que los amé”

El pasado 4 de abril, el influencer Alfonso “N”, conocido como “Fofo Márquez” en redes sociales, fue detenido luego de haber golpeado a una mujer en un estacionamiento en una plaza comercial ubicada en Naucalpan, Estado de México, actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio de Barrientos en Tlalnepantla Estado de México.

Debido a lo anterior es que el polémico youtuber se encuentra en tendencia en redes sociales; pues se ha recordado las peleas que ha sostenido con otros influencers, así como sus relaciones sentimentales y justamente una examiga de éste se encuentra delicada de salud, pues una bacteria se alojó en sus pulmones.

Sigue leyendo:

El influencer se encuentra detenido por tentativa de feminicidio.

Foto: Espcial

Se trata de la también influencer, Andrea Zúñiga quien se dio a conocer hace algunos años por ser parte del “Badabún” uno de los canales de Youtube más exitoso.

A través de sus redes sociales, Andrea Zúñiga reportó que se encuentra luchando día a día por sobrevivir, la joven se ha mostrado con una mascarilla en el rostro la cual está conectada a oxígeno y que le ayuda a respirar bien.

Leyenda

Zúñiga reveló a sus seguidores que una bacteria se alojó en sus pulmones, esto debido al consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores, como también son conocidos en el mercado.

La influencer ha compartido varios videos en donde día a día narra cuál es su estado de salud y sus síntomas, incluso hay momentos en que se siente tan mal que la joven ha pensado que puede morir.

Pues hace poco, al compartir el video cuando le estaban administrando un medicamento escribió sobre la imagen, una sentida despedida para sus seguidores.

“En otras noticias no les había compartido, pero llevo días de más enferma, lit siento como si mi pecho estuviera destrozado, pero por temas de trabajo no he podido descansar, hoy vamos por mi 4 inyección, si muero sepan que los ame mucho ok?”, escribió Andrea Zúñiga