Sandra Echeverría recibe críticas por cantar el éxito “Piel morena” de Thalía

Sandra Echeverría es una de las actrices más destacadas en la industria, pero la música también es una de sus grandes pasiones por lo que se ha presentado en importantes escenarios. Pese a ello, la interpretación que hizo de “Piel morena”, uno de los grandes éxitos de Thalía, no fue del agrado del público y le ganó fuertes críticas en redes sociales.

Recientemente Sandra Echeverría estuvo como invita en el programa “De noche, pero sin sueño” conducido por Adrián Uribe, en donde realizó una dinámica para interpretar conocidas canciones y entre ellas destacó “Piel morena” de Thalía. Aunque la manera en la que lo hizo no fue bien recibida por el público, que lanzó fuertes críticas a través de redes sociales.

Sandra Echeverría recibe críticas por cantar “Piel morena” de Thalía. Foto: IG @thalia

“De cantante se muere del hambre”, “Ay no, quién le dijo que sabe cantar, mejor que actúe”, “Como quisiera verla en otra novela”, “Le falta mucho”, “Nada que ver”, “Yo no sé quién le dijo a esta mujer que canta”, “Esa pobre mujer, a huevo quiere cantar”, “Canta horrible”, “Pésimo” y “Me gustó, pero no le daré like”, fueron algunos de los comentarios.

Deseaba ser cantante y no actriz

En entrevista, Sandra Echeverría reveló que la música siempre fue su sueño y no consideró la actuación como una carrera; sin embargo, para poder continuar con su proyecto como cantante le pidieron incursionar en las telenovelas con el objetivo de ganar visibilidad.

“Empecé cantando en un grupo que se llamaba ‘Perfiles’, estuve seis años ahí y sacamos dos álbumes. En algún momento me dicen: ‘Te quiero sacar tu disco de solista, pero para poderlo sacar necesito que empieces a actuar para ganar proyección en una novela’, y yo así de: ‘pero yo no soy actriz, no sé ni llorar’ y prácticamente me lanzaron al ruedo y lo hice pensando que era el precio que tenía que pagar sacar mi primer disco como solista”, relató.