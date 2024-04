A sus 52 años, Thalía arrasa en redes con su look con corsé y Tommy Mottola sorprende con su reacción

Como si se tratara de su canción "Arrasando", Thalía causó furor en redes sociales porque compartió una serie de fotos en las que luce un look arriesgado de corsé negro. La actriz de la trilogía de las Marías -"María Mercedes", "Marimar" y "María, la del barrio"- interactuó con sus fans, desatando una ola de comentarios para elogiarla.

Pero no sólo los fans de la cantante, de 52 años de edad, reaccionaron positivamente, sino también su esposo, el empresario musical Tommy Mottola. Aunque la pareja suele ser discreta con su relación -que se inició en 1999-, en esta ocasión el estadounidense, de 75 años, en esta ocasión el estadounidense, de 75 años, no pudo guardar sus comentarios.

La cantante cautivó en redes al grado de que hasta su esposo, Tommy Mottola, reaccionó a sus fotos. Fotos: Instagram Thalía.

Thalía, bella con su look moderno con corsé negro

Vía Instagram, Thalía se lució con su look de prenda sobre prenda, ya que portó una playera blanca y encima de esta el corsé negro. Complementó el atuendo con vaqueros de mezclilla clara; estos tienen detalles negros en las piernas, lo que genera un efecto singular, ya que parecería que la famosa usa botas altísimas.

Por el estilo moderno de su outfit, la cantante de "No me acuerdo" hizo recordar su canción "Soltera", ya que en la descripción de las fotos escribió "estar soltera combina con mi outfit". Algunas personas pensaron que se trataba de alguna indirecta, pero otras no cayeron en la "trampa" y dejaron comentarios positivos como "diva, "glamurosa" y "hermoso tu look, siempre súper original, nadie como tú".

La reacción de Tommy Mottola fascinó a los fans de la actriz y cantante. Fotos: Instagram Thalía.

Tommy Mottola reacciona y cautiva en redes sociales

Sin embargo, el comentario que más sobresale es el de Tommy Mottola, quien no necesitó palabras para expresar su asombro. En lugar de estas, reaccionó con emojis de corazón y fuego. Ante esto, los fans de Thalía reaccionaron, escribiendo "wow Tommy", "gran hombre" y "linda pareja desde hace años, el príncipe de la reina Thalía".