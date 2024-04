Gomita viaja en transporte público después de muchos años de no hacerlo: “huele rico y ponen música”

Una de las conductoras más famosas, queridas y polémicas de la televisión mexicana sin duda alguna es Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita” quien saltó a la fama tras su participación en el desaparecido programa de revista “Sabadazo”, desde entonces la joven ha tenido una gran respuesta de su público.

Y aunque en varias ocasiones, la también influencer y payasita ha revelado que desde muy pequeña tuvo que trabajar para mejorar la economía de su casa, actualmente todo es diferente pues gracias a su popularidad goza de una vida más cómoda lo que le ha permitido desde hace muchos años ya no viajar en transporte público, pero recientemente quiso recordar aquella época y compartió su experiencia.

Fue a través de sus redes sociales que Araceli Ordaz, conocida como “Gomita” compartió un video en el que narra y muestra su experiencia al viajar nuevamente en transporte público, específicamente en una combi, luego de muchos años de no hacerlo.

“Amigos hay cosas que yo no he hecho últimamente y una de esas es no disfrutar de un transporte público…” dijo Gomita