En redes, aseguran que “Joker 2” es la versión de “La La Land” para “desquiciados”

El lanzamiento del tráiler de “Joker 2” -cuyo nombre oficial es “Joker: Folie à Deux” - ha generado revuelo en redes sociales, donde diversos usuarios han hecho comentarios. Para muchas personas, la película será un hit debido a que esperan grandes actuaciones de Joaquin Phoenix, de 49 años de edad, y de Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, de 38 años.

Sin embargo, algunos amantes del cine han ido un paso más allá, haciendo un análisis previo al lanzamiento que será el 4 de octubre de este año. Debido a esto, han externado que la cinta, dirigida por Todd Phillips, es la versión de “La La Land” para “desquiciados”.

“Joker 2” y sus similitudes con “La La land”

Esto se debe a que en el tráiler se evidencia que la cinta hará énfasis a dos elementos clave: el baile y la música. De hecho, Joaquin Phoenix y Lady Gaga aparecen bailando, mientras de fondo se escucha música instrumental, lo que le da mayor sentimiento y nostalgia a sus personajes e historia de amor.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga protagonizan “Joker 2”. Foto: Redes sociales.

En “La la land” sucedió algo similar, ya que se trata de una cinta musical que se estrenó el 9 de diciembre de 2016 y pasó a la historia debido a la historia y las numerosas referencias que tuvo de otras cintas, como “Les parapluies de Chebourg” (1964) y “Singin' in the Rain” (1952). Recibió 14 nominaciones en los Premios Oscar, así que es la película más reciente en obtener este récord, que comparte con “Titanic” (1997) y “All about Eve” (1950).

La historia de Lady Gaga y Joaquin Phoenix vs. la Emma Stone y Ryan Gosling

La película la protagonizan Emma Stone y Ryan Gosling, quienes fueron nominados en los Premios Oscar en las categorías Mejor Actriz y Mejor Actor; únicamente ella recibió el galardón, que fue el primero en su carrera. En la cinta, le dieron vida a Mia y Sebastian, una pareja de enamorados que regala escenas llenas de música, baile y magia, al ritmo de “City of Stars”. A pesar de amarse, la vida los lleva por caminos separados hasta que se reencuentra, pero ambos ya tienen sus vidas hechas. Esto causó impacto porque no fue el tradicional final.

“Joker 2” es comparada con “La La land”, que protagonizaron Emma Stone y Ryan Gosling. Foto: Redes sociales.

En el caso de Lady Gaga y Joaquin Phoenix, sus personajes no sólo vivirán amor, sino drama debido a que sus condiciones mentales los hacen cometer locuras más allá de lo inimaginable. Al final de cuentas, le dan vida a el Guasón y Harley Quinn, dos de los villanos más emblemáticos de las cintas de acción.