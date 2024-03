Disfruta "Barbie" a mitad de precio hasta el 14 de marzo ¿En qué plataformas de streaming?

Este domingo 10 de marzo se llevará a cabo la 96ª edición de los Premios Oscar y las mejores películas del último año buscarán una estatuilla. Para disfrutar desde la comodidad del hogar, Warner Play Latino anunció novedades para dos de las producciones de su catálogo que están nominadas a uno de los premios más importantes de la industria.

Por un lado, "Barbie" es uno de los grandes éxitos del 2023 con varias nominaciones y premios. La película protagonizada por Margot Robbie, quien le da vida a la muñeca más icónica, llega a los Premios Oscar con 8 nominaciones, destacando por Mejor Película, Mejor Actor de reparto (Ryan Gosling) quien cantará "I'm just Ken" en la entrega y Mejor Actriz de reparto (America Ferrera).

Con esto como preámbulo, es necesario saber que los fans de "Barbie" pueden adquirir la cinta en formato digital con precio promocional.

El elenco se destacó durante toda la promoción del filme. Foto: Especial

Compra o renta "Barbie" en estas plataformas digitales

Como una de las cintas más exitosas en taquilla del 2023, "Barbie" ha causado conmoción a nivel mundial. Por tal razón, se podrá adquirir a un precio de compra especial hasta el próximo jueves 14 de marzo.

Si no quieres comprarla y sólo deseas rentarla, también puedes adquirirla con una sorpresa ya que de esta forma tendrá 50% de descuento. Para esto, las plataformas de streaming disponibles son:

Tienda Prime Video

app Apple TV

Total Play

Google TV

De esta manera, esta es una oportunidad para quienes quieran tener su propia copia digital de la película. Los que opten por rentarla, tendrán hasta tres meses para verla. Una vez que le den play por primera vez, la podrán ver durante 48 horas.

Cabe recordar que "Barbie" también se destacó por su nominación a Mejor Canción original con "I'm Just Ken", interpretada por Ryan Gosling y producida por Mark Ronson y Andrew Wyatt. Lo mismo sucede para "What Was I Made For?" por Billie Eilish y Finneas O'Connell.

Y también consigue "El Color Púrpura"

"El Color Púrpura", la nueva versión del clásico cinematográfico, también estará disponible en renta y compra digital a partir del domingo 10 de marzo. Recordemos que la película retoma la historia del reconocido libro de Alice Walker que le mereció un Premio Pulitzer.

En 1985 se estrenó "El Color Púrpura", película dirigida por Steven Spielberg en ese entonces y que ahora fungió como productor de la nueva versión. En 2023, el filme fue dirigido por Blitz Bazawule y coproducido por Oprah Winfrey, Scott Sanders y Quincy Jones.

El elenco está encabezado por Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, H.E.R., Halle Bailey, Aunjanue Ellis-Taylor y Fantasía Barrino. A Danielle Brooks su rol le valió una nominación a los Premios Oscar y, en la ceremonia que se realizará este domingo 10 de marzo, la actriz buscará llevarse la estatuilla en la categoría a Mejor Actriz de reparto.

"El Color Púrpura" se puede adquirir en compra o renta sin suscripción en:

App Apple TV

Tienda Prime Video

Google Play

Izzi

Claro Video

Total Play

Megacable

Axtel

DirecTV

Microsoft Store

One Play

C&W

TIGO

Cableonda

Nuevo Siglo

Altice

