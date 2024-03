Premios Oscar 2024: ¿dónde y cuándo ver EN VIVO la edición 96?

Los Premios Oscar 2024 están cada vez más cerca, pues la gala de premios más importante de la industria cinematográfica está llegando y con él todas las estrellas de Hollywood, pues desde el Dolby Theatre de los Ángeles este domingo todos estaremos enfocados en esta gran premiación.

Pues los fanáticos están a la expectativa de Oppenheimer, la favorita a arrasar en la ansiada gala de premios, la posible interpretación de Ryan Gosling, así como Billie Eilish y su tema “What Was I Made For?”, por lo que no te puedes perder la edición 96 de esta celebración del cine.

Sigue leyendo:

Ariana Grande, Ryan Gosling y Annya Taylor-Joy lideran la lista de presentadores de los Oscar 2024

Conoce a Rodrigo Prieto, el único mexicano que está nominado en los Oscar 2024

¿Cuándo y dónde ver los Oscar 2024?

La increíble gala comenzará este domingo 10 de marzo, cuando las estrellas estén listas para dar lo mejor de sí en busca de la tan ansiada estatuilla dorada, la transmisión la podrás seguir por los siempre tradicionales canales de TV abierta, como el 5 y el 7, de Televisa y TV Azteca, respectivamente.

Mientras que en sistema de paga estará Max y TNT, así como la nueva plataforma de streaming Max, quien los llevará en su idioma original y en español, por lo que no hay excusa, tienes muchas opciones para no perderte este gran show.

Lo más esperado para las nuevas generaciones es sin duda la interpretación de las canciones nominadas, pues las 6 tomaran un momento de la gala para ser escuchadas, The Fire Inside, It Never Went Away, Wahzhazhe a song for my people, así como Ryan Gosling interpretando I’m Just Ken y What Was I Made For, que en palabras de muchos es la favorita a ganar.