John Cena y Zac Efron muestran mentiras divertidas en la película “Ricky Stanicky: El Impostor”

“Una mentira es como una bola de nieve; cuando más rueda de boca en boca, más grande se hace”, así dice el dicho que resume la trama de “Ricky Stanicky: El Impostor”, una cinta protagonizada por Zac Efron, el líder de tres amigos que creó a uno imaginario, que es el que les ha permitido salirse con la suya, primero cuando eran adolescentes y ahora con sus esposas.

Sin embargo, justo cuando están a punto de cacharlos, se les ocurre contratar a un actor que de vida al tan querido “Ricky Stanicky”, a quien interpreta John Cena, quien hasta entonces era un imitador de músicos, todo parece ir en marcha, pero la mentira se ha hecho más grande y “Dean” (Efron), “JT” (Andrew Santino) y “Wes” (Jermaine Fowler) no saben cómo deshacerse de él.

“Originalmente, sólo queríamos reírnos, pero nos dimos cuenta que no sólo eran un montón de tontos mintiendo a sus novias, era encontrar el trasfondo. ¿Por qué mienten? Y cuando pensamos en eso, todo cambio. Entonces, en realidad hay una razón por la que mientes y normalmente lo haces para protegerte. Y por qué ¿te proteges? Tal vez por miedo”, detalló el director Peter Farrelly.

Farrelly, ganador de un Oscar por el Green Book, señaló que no dirige películas pensando en si son profundos o no, dramas o comedia, normalmente trabaja dos o tres proyectos al mismo tiempo, y esta cinta en particular, le llevó más de 10 años filmarla.

La cinta va más allá de las mentiras, al tratar más de las segundas oportunidades y cómo te reivindicas, de alguna manera eso lo hace gracioso, de acuerdo con Jeff Bushell, el guionista.

“Fue como si todos estuvieran redimidos de alguna manera, eso me hizo feliz al final”.

ABRE ONLY FAN

Para Cena, quien recientemente abrió una cuenta de only fan con el nombre del personaje, este personaje le dejó muchas satisfacciones, porque aunque nunca busca dar mensajes con su trabajo, considera que la historia va más allá de una comedia y podrán reflexionar mucho con la trama. Lo más divertido fue la magia que se logró en el set con sus compañeros.

“Hubo buena química desde el principio. Desde el primer día de llamado, fue muy largo, pero desde ese momento me senté en un equipo, desde el primer fotograma. Entonces creo que eso lo hizo divertido, honestamente”.

HOMENAJEAN COMEDIA

La película se estrena este 7 de marzo en Amazon Prime Video y las primeras críticas la etiquetan como un homenaje a las comedias de los 80 o 90 sin embargo, Farrelly considera que más bien hacen falta más historias de este tipo en los últimos años, porque no quisieron.

“Creo que es un concepto original. Es difícil hacer propiedades originales. Muchas veces, la gente está repitiendo cosas, lo cual está bien, pero yo leí este guion hace 12 años, un amigo que era asistente de escrito lo tenía y me encantó porque me recordaba a lo que amaba del cine”, mencionó Andrew.

A DETALLE

Para el papel de Ricky habían pensado en James Franco o Jim Carrey.

Peter supo que el papel era de Cena al verlo en “Peacemaker”.

MAAZ