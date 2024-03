Tunden a José Eduardo Derbez por la ausencia de Victoria Ruffo en su baby shower: "no importa que no se lleve con su ex"

El día de ayer te informamos que José Eduardo Derbez y su pareja, Paola Dalay, celebraron su primer baby shower por la llegada de su bebé, Tessa. En redes sociales el conductor de "Miembros Al Aire" compartió varias imágenes, donde llamó la atención su mamá, Victoria Ruffo.

En las imágenes, las cuales inmediatamente se volvieron virales, vemos a José Eduardo y a su novia disfrutando de la celebración junto a Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Aislinn, Vadhir y Aitana Derbez. Los internautas se percataron que la gran ausente fue la actriz de telenovelas.

Sigue leyendo:

Por medio de su cuenta en Instagram el "programa Hoy" compartió varias fotografías del primer baby shower que tuvieron José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Los famosos debutarán como padres en los próximos meses tras la llegada de su bebé.

Después de que las imágenes se volvieran virales los usuarios en redes sociales aseguraron que la gran ausente fue Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo Derbez y expareja de Eugenio Derbez. En redes sociales lanzaron varios comentarios que ventilan su inconformidad.

Resulta que los internautas aseguraron que Victoria Ruffo tuvo que estar presente en el primer baby shower de su nieta, Tessa. Algunos especularon que no acudió para no convivir con Eugenio Derbez, su expareja sentimental.

"Yo quiero ver a Victoria con los Derbez", "Hace falta Ruffo en la foto" y "Falta la abuela paterna, no importa que no se lleve con el ex", fueron algunos de los comentarios que recibió.