Acusa cantante Luis R. Conriquez agresión en su contra por parte de su ex esposa

Luis R. Conriquez, conocido cantautor de corridos bélicos, denunció que fue agredido por su ex esposa mientras pasaba sus vacaciones en una casa que rentó para pasar unos días en Puerto Peñasco, Sonora.

De acuerdo con un video compartido por el cantante en redes sociales, su ex esposa, Karen Camacho, llegó al sitio acompañada por la ex suegra del intérprete, su ex cuñada y otra mujer a la que no identificó.

“Renté una casa para estar tranquilo, disfrutar las vacaciones con los plebes, con mi actual novia y se metieron a la casa ellas, supieron dónde estaba yo.

“Se metieron a la casa como detectives, se metieron a la ‘malagueña’. Iba ella, iba su hermana, iba su mamá, iba otra amiga de ella. Se subieron hasta el cuarto donde yo estaba, se metieron por la parte de atrás”, relató el cantante.

Lo golpearon con una veladora

De acuerdo con el relato del cantante, las cuatro mujeres lo sorprendieron acostado con su actual pareja, a quien agredieron en varias ocasiones. Al tratar de defenderla, Conriquez fue golpeado por las mujeres con una veladora.

“Quiero que ustedes sepan cómo son las cosas en realidad, no soy una persona mala, no crean, yo sé que mucha gente sabe quién soy y sabe cómo soy y no creo que sea motivo para tantas injusticias”, detalló.