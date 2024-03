¿Está estrenando novio? Después de su concierto en NY, Shakira salió a cenar con el galán de "Emily in Paris"

Cada vez aumentan más los rumores de que Shakira podría estar teniendo un romance con el actor Lucien Laviscount, quien además es el protagonista de su más reciente video “Puntería”. Y es que anoche, después de que la cantante ofreciera un concierto gratuito en Time Square en Nueva York, se dio el tiempo de ir a cenar con el británico a un lujoso restaurante, lugar donde fueron captados por la prensa.

Ha pasado más de un año desde que Shakira anunció formalmente su separación del exfutbolista Gerard Piqué, desde entonces la hemos visto pasar de la tristeza al duelo y a la superación, sentimientos que se han evidenciado en su más reciente música. Y todo parece indicar que la intérprete ya le está abriendo las puertas de su corazón a alguien, y lejos quedaron los rumores de amoríos con Lewis Hamilton y Tom Cruise, pues quien se ganó a la artista, es otro famoso actor.

¿Shakira está estrenando romance?

La buena racha de Shakira está causando euforia por dónde pasa. A noche puso a vibrar a más de 40 mil personas que se dieron cita en el escenario de TSX para escucharla cantar y entre ellos fue captado el actor de la famosa serie “Emily en París” Lucien Laviscount, quien no pasó desapercibido por nadie. Pero todo parece indicar que estaba ahí por un motivo, ya que al terminar el espectáculo se fue con la cantante cenar.

Shakira y Lucien fueron captados cuando llegaban juntos al restaurante italiano Carbone, un famoso establecimiento al que asisten las más grandes celebridades del mundo. El escenario perfecto para una noche romántica, en caso de que entre la pareja exista algo más que amistad.

¿Quién es Lucien Laviscount?

Además de aparecer en su videoclip, Lucien Laviscount fue parte del elenco en la segunda temporada de la serie de Netflix "Emily en París, personaje con el que saltó a la fama. El actor tiene 31 años y desde que tenía diez años ya aparecía en campañas publicitarias para marcas conocidas en la Gran Bretaña.

Obtuvo papeles en programas de la BBC como "Clockin off" o "Johnny and the bomb". En 2011 apareció en Celebrity Big Brother y posteriormente obtuvo personajes de mayor peso, esta vez en "One night in Istanbul", "Honeytrap", "Runaway", "Threesome o Sobrenatural".