¡Robert Pattinson ya es papá! con esta FOTO confirmaron el nacimiento de su hija con la cantante Suki Waterhouse

Robert Pattinson eso uno de esos actores que han acompañado a toda una generación, por lo que el cariño que existe hacia él se ha extendido hacia su vida personal, misma que ha decidido mantener en completo silencio. A pesar de su discreción, hay una serie de rumores bastantes fuertes que confirmarían el nacimiento del primer hijo (o hija) del actor, quien se encuentra casado con la exitosa cantante Suki Waterhouse, quien dio a conocer la noticia de su embarazo durante su concierto en el Corona Capital 2023, dejando boquiabiertos a miles de fans presentes en el evento.

A pesar de que la pareja ha sido bastante discreta con su relación, hace algunas horas se filtraron un par de fotografías en donde se puede ver a Robert junto a la también actriz Suki, mientras él empuja una carreola, misma que resguardaría a su hija que, de acuerdo con medios internacionales, nació el pasado 19 de marzo. Y si bien ninguno de los actores ha dado más información al respecto, ya son miles de fans quienes aplauden la llegada del nuevo integrante.

Además, los rumores sobre el sexo del bebé han cobrado fuerza, especialmente después de que Suki Waterhouse luciera un vestido en forma de delantal durante la alfombra roja de los Premios Emmy 2024, con un prominente moño en la zona del vientre, lo que ha llevado a especulaciones sobre la llegada de una niña a la familia.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson

Esta confirmación del nacimiento llegó de forma no oficial a través de una imagen que comenzó a circular en las redes sociales, mostrando a Robert Pattinson y Suki Waterhouse paseando por las calles de Los Ángeles, California. De la misma forma, se ha dado a conocer un video en donde los nuevos padres se encuentran intentando entrar a su auto y en un gesto sumamente rápido, el intérprete de Edwar Cullen carga al bebé para meterlo al asiento trasero del auto, mientras Suki se pone frente a ellos para cubrir la identidad de su nueva hija y si bien no se ve su rostro, las fans más observadoras lograron ver un diminuto calcetín de color blanco.

¿Quién es la mamá de la hija de Robert Pattinson?

La talentosa actriz, cantante y modelo británica Alice Suki Waterhouse, nacida el 5 de enero de 1992 en Hammersmith, Londres, ha dejado una huella significativa en el mundo del entretenimiento desde una edad temprana. Reconocida por su versatilidad en la pantalla y su estilo único en la moda, Waterhouse ha consolidado una carrera multifacética que abarca desde las pasarelas hasta los sets de filmación.

Su incursión en el mundo del modelaje se produjo a la temprana edad de 16 años, cuando fue descubierta en un bar en Londres y desde entonces, su ascenso meteórico en la industria de la moda ha sido impresionante, modelando para renombradas marcas como Burberry, Tommy Hilfiger, y Ferragamo, entre otras. Pero su talento va más allá de las pasarelas, ya que Suki ha demostrado sus habilidades como actriz en películas como "Love, Rosie" y "The Divergent Series: Insurgent" y más recientemente en "Daisy Jones and The Six"

Hija del respetado cirujano plástico Norman Waterhouse y una madre enfermera, la influencia de la dedicación al trabajo duro y la atención al detalle ha sido evidente en su trayectoria profesional.

Fotografía: Instagram/@sukiwaterhouse

Además de su exitosa carrera en el entretenimiento, Waterhouse también ha incursionado en la fotografía, exhibiendo su trabajo en galerías de renombre y participando en campañas de moda innovadoras. Actualmente, Waterhouse comparte su vida con el actor Robert Pattinson, con quien recientemente ha dado la bienvenida a su primer hijo (o hija), anunciando así una nueva etapa emocionante en su viaje personal.

