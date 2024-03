Pensó en retirarse, Jorge Losa, novio de Ferka, asegura que tomó terapia para lidiar con las críticas que llegaron con la fama

Tras su paso por “La Casa de los Famosos México”, Jorge Losa ganó gran popularidad y con ello llegaron los comentarios negativos en redes sociales donde algunos internautas pusieron en duda su talento. Ante esto, el también modelo español reveló que tuvo que tomar terapia ya que consideró abandonar su carrera por el impacto que esto tenía en su salud mental y emocional.

Jorge Losa tomó terapia por las críticas

En entrevista para el programa “De primera mano”, el también cantante reveló lo mucho que han logrado afectarle las críticas que recibe en redes sociales, algo por lo que, incluso, consideró dejar su carrera. Sin embargo, optó por acudir con expertos para que pudieran ayudarle a enfrentar los comentarios que llegaron con el incremento de su popularidad.

“Me ha ayudado mucho la terapia, no pasa nada son grandes profesionales (…) Con ayuda y con mucha madurez creo que va saliendo uno adelante. Al principio cuando lo enfrentas a la cara no lo entiendes, yo no sé qué haya sido, no sé si ha sido hate o envidia, sólo sé que he enfrentado situaciones complicadas y al final la manera ha sido recordar de dónde vengo, a dónde voy y qué es lo que quiero, cómo me preparé”

Romance con Ferka

El romance entre María Fernanda Quiroz y Jorge Losa comenzó con su participación en “La Casa de los Famosos México”, aunque se existía un rumor fue ahí donde descubrieron que había algo más que una amistad entre ellos. La pareja fue señalada de crear su noviazgo como parte de una estrategia para conservar su lugar e incrementar su fama en el reality show, pero a casi un año de que concluyó ellos se mantienen juntos.

Al respecto, Losa señaló que Ferka ha sido su gran apoyo ante las críticas que ha recibido: “La verdad que ha sido una bendición porque me apoya muchísimo, más de lo que me imaginaba. Ha sido muy bonito encontrármela, encontrarnos, los dos hemos sido ese apoyo, uno para el otro en un momento clave de la vida”.