"No conoce el valor de dinero", en redes critican a Mar de Regil por hablar de finanzas con su papá

La hija de Bárbara de Regil, Mar de Regil volvió a ser criticada en redes sociales, esta vez por un video compartido en su cuenta de Instagram donde realizó una tendencia acompañada de su padre en la que le explica cómo funcionan las matemáticas de una chica. Durante el video, la influencer le explica lo que significan para ella algunos gastos.

A pesar de que el video fue parte de una dinámica, internautas en redes sociales comenzaron a criticarla por no tener una definición clara del dinero, pues señalaron que al tener una vida rodeada de privilegios no entiende el valor de éste ni del esfuerzo que hacen sus padres para obtenerlo.

No ha respondido a las críticas. | Foto: Instagram @marderegil._

Critican a Mar de Regil por hablar de finanzas: “si pago con tarjeta no se siente el dinero”

De acuerdo con Mar de Regil, su intención era hablar de sus gastos y lo que significan para ella frente a su padre para ver qué reacción tenía y qué opinaba. Por lo que empezó a explicarle que el dinero que gasta cuando va de compras, ella no lo ve como un gasto, sino como una inversión porque la hace sentir bien. Incluso señaló que así gasta menos en terapia y le va ayudar más y más rápido.

“Lo que gasto en general en shopping y en maquillaje no es un gasto, es una inversión en mi porque me hace sentir bien y genuinamente me va a ayudar internamente, es menos gasto en terapia y más gasto como en algo que me va a llenar más y más rápido”, dijo.

Lo que generó más críticas fue cuando dijo que cuando paga con tarjeta no es como un pago debido a que no se siente el dinero, no “pega tanto” | Foto: X @EsdeProfugos

Sin embargo, lo que generó más críticas fue cuando dijo que cuando paga con tarjeta no es como un pago debido a que no se siente el dinero, no “pega tanto”.

“Si pago con tarjeta no es tal cual pago, pago porque como no se siente el dinero no pega tanto”, explicó.

Así reaccionó el papá de Mar: “lo que necesitas es la terapia"

La joven, quien muestra en sus redes sociales contenido enfocado en moda y belleza también refirió que cuando va a una tienda y encuentra algo que creía que costaba menos, la tienda le está haciendo un regalo a ella. Y finalmente dijo que cuando gasta en dólares, gasta menos debido a que no se siente el dinero como en México.

Al terminar le dijo que sí era buena idea que fuera a terapia | Foto: Instagram @marderegil._

Su padre, esposo de Bárbara escuchó atento a las explicaciones de su hija y le dijo que al final el único afectado era él, pues le dio a entender que él era el que pagaba todo sus gastos, y al terminar le dijo que sí era buena idea que fuera a terapia, algo que evidentemente lo dijo en broma, aunque cibernautas le sugirieron que lo tomara en serio.

"Cuando un hijo no conoce el valor del dinero, ni el esfuerzo de sus padres para obtenerlo, entonces el resultado es este", "Dejen de hacerle daño a sus hijas e hijos. Más libros y menos celulares", "Lo que necesita es trabajar y entender el valor del dinero", fueron los comentarios de algunos usuarios de X.