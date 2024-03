Nana Calistar Horóscopos: conoce tu destino en el trabajo y el dinero HOY 24 de marzo, te quitarán el sueño

Las predicciones de la vidente Nana Calistar para el destino de hoy domingo 24 de marzo son imperdibles, esto debido a que, gracias a sus recomendaciones diarias basadas en los astro, cada signos zodiacales cobra vida para guiar el camino de cada uno de ellos sus consentidos de la astrología.

La astróloga más vidente de las redes sociales te mostrará una guía y revela una serie de recomendaciones a cada horóscopos de hoy y la forma en que influye la familia en tu suerte, amor, salud, trabajo y el dinero. No te pierdas las revelaciones que podrían transformar tu día.

Consulta tus finanzas antes de hacer un gasto fuerte Foto: Especial

ESTE SERÁ EL DESTINO DE LOS 12 SIGNOS DEL ZODIACO

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, en próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja ten mucho cuidado no vale la pena perder lo que tanto te ha costado mantener por alguien que desconoces por completo.

No desaproveches oportunidades y busca la manera de salir de situaciones que no te dejen nada de por medio. Es momento de cambiar tu forma de ser y comenzar a pensar un poco más en ti antes que las demás personas.

Cuida más tu salud pues infecciones se visualizan. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tiznada o por el futuro que es incierto.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por fregaderas pasadas que lo hecho, hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar.

Pon en claro tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas arriesgar a que te dañen y al final ser quien más sufre.

Cuídate un chorro de depresiones y tristezas pues estarán a la orden el día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado. Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no temas a decir lo que sientes, aprende a no callarte nada y ser sincero o sincera si a los y las demás les molesta tu sinceridad mándalos al chorizo pues no es tu culpa que se ofendan por tu manera de ser.

Si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo.

Ten en cuenta que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo. Ponte las pilas y no permitas que sigan molestando la existencia; aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la manera en que veas la vida será la manera en que te va ir de hoy en adelante, ser más positivo o positiva en tu manera de pensar pues sueles atraer las cosas.

Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso. Ten presente que las amistades en tu vida son exprés, pero tú sabes con quien puedes confiar y quien merece estar en tu vida por siempre.

El pasado podrá seguir en tu mente y quitarte el sueño, pero en la medida que no te dejes caer será en la medida que en poco tiempo quedé bien sepultado todo eso que te ha hecho daño. Te viene un proyecto muy bueno o posibilidades de iniciar un negocio.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu familia será la clave perfecta para lograr encontrar tu paz interior. Las ex parejas no sirven ni para incomodar a su madre, no pierdas el tiempo con alguien que no va cambiar por nada. Te vas enterar de chismes que andan diciendo de tus amistades, no te enredes en ellos si tú no tienes vela en el entierro. Bájale a la tragazón pues vas a subir mil de peso. Si estas soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja pues de lo contrario seguirás equivocándote y terminando con cualquier weys que se te ponga en frente. Aléjate de personas que ya tienen una relación debes aprender que tú no naciste pa segundo plato, así que aprende a valorarte más y deja de andar de arrastrado o arrastrada mendigando cariño o migajas de amor

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es momento que dejes de ser tan débil y pienses más en lo que puedes obtener, échale muchas ganas a tus proyectos pues sueles dejar muchas cosas inconclusas.

Un viaje empezará a planearse. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo pero jamás se logró concretar nada.

No tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo se distingue por ir siempre por más. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va ayudar a lograr todo lo que te propongas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, deja de quejarte por lo que ya fue, tienes que poner tu mirada en que está por llegar pues eso te dará las armas que necesitas para enfrentar tu futuro.

Cambios en tus estados de humor al punto que podrías dañar a un familiar. Es probable que una prueba muy grande enfrentes en próximas fechas, te dará las armas para apreciar lo que tienes.

No te canses ni trabajes tanto en el jale, al final no te vas a llevar nada a la tumba, trata de disfrutar más a las personas que te rodean y hacer lo que te gusta.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, llegarán personas a tu vida que te dejarán una gran enseñanza y de pronto y sin explicaciones se irán, no los detengas que sigan su camino que cumplieron con su ciclo en tu vida.

Aguas con amores de un noche te podrían dañar y terminarías enamorando. Una amistad te mostrará cuanto te quiere y lo que está dispuesto o dispuesta hacer para conservarte siempre en tu vida.

Un nuevo proyecto se aproxima y podría consolidarse muy pronto, recuerda que las ventas y negocios de ventas son lo tuyo si te pones las pilas podrías conseguir mejores ingresos ahí.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu buen corazón te va llevar por buenos caminos, trata de no juzgar para no ser juzgado, la vida te llenará de nuevas oportunidades aprende aprovecharlas al máximo.

Tienen ciertos problemas con tu pasado que te detienen y te hacen dudar hasta de tu nombre, no seas tan desconfiado y vive tu vida, aprende a darte todas las oportunidades necesarias, amores a distancia si funcionan siempre y cuando aprendas a esperar y saber ser fiel.

Trata de no ser tan exigente a la hora de buscar pareja, podrías arriesgarte demasiado a que te bufen por no ser ni dar lo mismo que exiges.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, hay momentos del día que quisieras que todo se lo llevara el demonio.

Es importante pienses bien qué es lo que buscas en el amor pues has estado perdiendo el tiempo con personas que desconocen ese concepto al igual que tu.

Ponte las pilas en los dineros, has gastado en cosas que no necesitas y no son importantes. No dejes de perder más oportunidades, aprovecha cada oportunidad que te brinda la vida para mejorar en esos aspectos que te incomodan.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para afectarte en el futuro.

Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas talonearle lo suficiente pues el dinero no te va caer del cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo.

Al momento de pensar lo que quieres y buscas en tu vida piensas que jamás lo vas a lograr, lo único que cae del cielo es la lluvia así que si sigues con esas actitudes mediocres no lograrás nada, ponte las pilas y ve tras lo que quieres y necesitas, no tengas miedo.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es probable que te inviten a un negocio, te va ir de maravilla si sabes aprovechar los ingresos que estas por obtener.

No temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto que se te de la gana si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Amor de lejos se fortalece. No desperdicies tu tiempo en quien no vale la pena. Aprende a confiar más en tu talento y forma de lograr tus metas.

