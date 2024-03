Eduardo Yáñez rompe el silencio y aclara porqué decidió subir fotos en traje de baño: "no tengo patas de pollo"

Desde hace varios días, Eduardo Yáñez se ha convertido en tendencia en redes sociales, luego que el actor compartió una serie de fotos en donde posa en ropa interior y traje de baño presumiendo sus piernas bien trabajadas.

Dichas imágenes han causado mucho revuelo en redes sociales, debido a esto es que el histrión de 63 años de edad habló al respecto y reveló las razones que lo llevaron a compartir estas fotografías en poca ropa.

El actor habló de sus polémicas fotos.

IG @eduardoyanezofc

En entrevista con “El Gordo y la flaca”, Eduardo Yáñez aclaró las razones que lo llevaron a publicar las polémicas fotos que lo han puesto en el ojo del huracán.

Y es que, de acuerdo con el galán de telenovelas, dichas imágenes fueron una clara respuesta a aquellos que lo criticaron en un video que posteó anteriormente en donde se le ve saliendo de una alberca.

“Yo estaba nadando, me invitaron a nadar a una piscina y hace dos años que no tocaba el agua, estaba disfrutando mucho de esa natación, de ese momento de ejercicio, y me tomaron una foto y yo la subí, y entonces empezaron, la gente que me quiere pues ‘muy bien’, y no hubo los haters, ya sabes, uno que otro que dijo que ‘tenía patas de pollo’, entonces me enchilé”, comenzó a contar Eduardo entre risas