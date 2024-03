Nicandro Díaz: entre lágrimas, Raúl Araiza lamenta la muerte del productor y recuerda gran anécdota a su lado

Este lunes 18 de marzo se confirmó la inesperada muerte del productor de telenovelas Nicandro Díaz, los encargados de dar a conocer dicha noticia fueron los conductores del programa Hoy, quienes se mostraron muy afectados, pues entre lágrimas, recordaron algunas anécdotas que vivieron con él.

Sin poder creer la noticia que estaban compartiendo con su público, Andrea Legarreta y Raúl Araiza no aguantaron más y rompieron en llanto, pues ambos conductores fueron muy cercanos al productor ya que también trabajaron con él en diversas telenovelas, sin embargo, fue “El Negro” quien visiblemente afectado, con voz entrecortada y algunas lagrimas recordó una gran anécdota a lado del fallecido productor.

Luego de confirmar la muerte del productor mexicano, Andrea Legarreta dijo estar muy agradecida con éste por haberla apoyado en diversos momentos de su vida, tanto personal como profesional, asimismo, Raúl Araiza también se tomó un tiempo para recordar uno de los momentos más importantes a lado de Nicandro Díaz.

“Acababa de hablar con Toño (Arvizu), la cabeza ahora de todo, no hay palabras porque en realidad a todos nos duele la perdida por que se hizo aquí en la empresa toda su vida con Valentín Pimstein y nunca dejó de tener detalles de amor, cuando murió mi padre y yo lo dije a cuadro, y él entró (Nicandro Díaz) y me dio un boleto de avión para que me fuera a ver a mi papá a velarlo…”recordó Raúl Araiza