Allisson Lozz revela que abandonó la televisión para que no la callaran: VIDEO

Aunque fue protagonista de telenovelas como “Al diablo con los guapos”, “Misión S.O.S” y “En nombre del amor” por mencionar algunos de los proyectos en los que participó, ahora Allisson Lozz disfruta de una vida más tranquila junto a su familia y alejada de la televisión.

Recientemente la exestrella juvenil fue grabada en video durante una conferencia que ofreció, ya que cabe destacar que ahora se dedica a la venta de productos en red de mercadeo, con las que se sabe tiene abundantes ganancias económicas, incluso más de las que tenía trabajando en telenovelas.

Fue una joven actriz de telenovelas. Captura de pantalla IG/alissonlozzoficial

¿Por qué Alisson Lozz se salió de televisión?

Durante su charla con algunas emprendedoras, Allisson Lozz se sinceró sobre la razón por la cual se salió de Televisa, empresa para la que trabajó durante algunos años de su vida como actriz, la ahora empresaria fue muy sincera y no dudó en mencionar que ya no quería que le prohibieran expresar sus pensamientos.

“Si me salí de Televisa para que no me callaran”, es lo que mencionó Allisson Lozz sobre la razón por la que ya no hace telenovelas o programas de televisión, ya que se sabe que su decisión la tomó cuando más fama tenía y cuando el público pedía más proyectos con ella como protagonista.

Se dedica a la venta de productos. Captura de pantalla IG/_allisson_lozz

¿A qué se dedica Allisson Lozz en la actualidad?

Se sabe que la famosa formó una familia junto a su ahora esposo, Eliú Gutiérrez, y que tienen dos niñas juntos, pero además de ser madre y ama de casa, también se dedica a la venta de productos como maquillaje y otros más para el cuidado de la piel, empresas con las que ha llegado a ser directora y a ganar miles de dólares en Estados Unidos, país en donde radica desde hace años.

Sobre un posible regreso a la pantalla no se sabe nada, pues en sus redes sociales Allisson Lozz ha contado a sus seguidores que contrario a lo que muchos piensan no fue una de las mejores etapas de su vida y que sufrió bastante en temas económicos y emocionales.