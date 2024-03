Suegra de Kimberly "La Más Preciosa" no asistió a la boda de la influencer con Óscar Barajas

Una de las parejas del mundo de redes sociales de las que más se está hablando es la de Óscar Barajas y Kimberly Irene. Con tan solo tres meses de haberse unido en sagrado matrimonio, por lo civil y la iglesia, el esposo de Kimberly confesó algo que dejó a más de uno con la boca abierta. El motivo por el que su madre no fue a la ceremonia en la que contrajo matrimonio.

Fue durante una entrevista con Mr. Doctor que Óscar soltó la bomba y el motivo por el que su madre no estuvo presente en el enlace matrimonial. Óscar decidió compartir uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que su madre no quiso estar en uno de los días más importantes para él.

El motivo por el que no fue la mamá de Óscar Barajas a su boda

Durante la charla el esposo de Kimberly decidió explicarle al mundo entero el motivo por el que su madre no estuvo presente en la ceremonia del civil y en la religiosa. La realidad es que no está convencida de la relación de su hijo con 'La más preciosa'. Este fue el motivo por el que decidió no estar presente en el momento en que se unieran ante Dios y la ley.

"Al principio no estaba muy convencida con la relación, pero no me importó nada, mi familia en su momento me juzgó y todo, y sí efectivamente, mi mamá no asistió a mi boda" dijo Óscar Barajas durante la entrevista.

Le gustaría que las cosas fueran diferentes

A pesar de confirmar que no el importó que su mamá no estuviera de acuerdo con la boda, Óscar quisiera que las cosas con su familia fueran diferentes. A la boda fueron pocos familiares, para ser más precisos sólo acudieron cuatro tíos. Barajas quisiera que la relación de su familia y Kimberly fuera diferente. Le gustaría que su esposa conviviera con su madre.

La amiga de Wendy Guevara decidió interrumpir a Óscar para justificar a su suegra. Kimberly aseguró que su suegra tiene mucho trabajo y no le da tiempo de convivir con ellos. En la declaración confirmó que trabaja desde la mañana hasta la noche y en su tiempo libre hace sus pendientes en la casa. Eso sí decidió indicar que es su suegra, aunque ella no quiere.

"Mi suegra, pues sí es mi suegra aunque no quiera, trabaja desde la mañana hasta la noche y el tiempo libre que tiene es para atender sus cosas personales, su casa", dijo la youtuber durante la entrevista con Mr. Doctor.

Su verdadera mamá es su abuelita

A pesar de que le dolió que su madre no estuviera presente, Óscar confirmó que en realidad a la que siente como su mamá es a su abuelita, ya que fue quien se dedicó a educarlo. Después de este comentario aseguró que su abuelita sí quiere a Kim y eso le tiene contento.