Eiza González se roba Paris Fashion Week con su radical cambio de look: corte bob, prendas de cuero y más

La Fashion Week en París, Francia, no s ha dejado momentos memorables en lo que respecta a la moda, ya que desde esta capital se nos presentan las tendencias para la próxima temporada de otoño-invierno y como tal los looks no nos han decepcionado; sin embargo, más allá de cada nuevo diseño, la presencia de las famosas también ha dado mucho de qué hablar. Tal es el caso de Eiza González, quien eclipsó a todos con su presencia.

Y es que la actriz mexicana que triunfa en Hollywood fue una de las invitadas a este magno evento de la moda, en especial a la pasarela de la firma Loewe y al igual que en cada aparición pública, no decepcionó. Para la ocasión, la famosa de 34 años apostó por un nuevo look en el que el corte bob es el gran protagonista, pero también su favoritismo por las prendas de cuero para lucir elegante y moderna.

Eiza González sorprende con su nuevo look. (Foto: Captura de pantalla)

Eiza González se luce en la FWP con look total black y nuevo corte

A través de redes sociales se han hecho virales fotos y videos de Eiza González caminando por las calles de París para disfrutar de una de las pasarelas más esperadas del evento de moda. ¡Y no era para menos!, ya que apareció con una sorprendente lección de belleza, moda y estilo que seguro te encantará.

En las tomas se ve a la también cantante presumir su nuevo look en el que destaca un "wet hair" como peinado para dar el efecto de cabello mojado, aunque lo que llamó la atención es que demostró que el pelo corto no dejará de ser tendencia este año, ya que lució un long bob con flequillo, mismo que peinó al estilo de copete y mechones sobre la frente.

Así se lució con prendas de cuero. (Foto: Captura de pantalla)

Otro detalle que no pasó desadvertido fue su atuendo del día, pues llevó la sofisticación mesclada con la imagen de una mujer moderna. Para ello apostó por unos pantalones cargo de cuero en color negro; en cuanto a la confección deslumbra un corte holgado y un tiro alto que estiliza la figura.

Para completar, Eiza Gonzálz agregó una camiseta blanca de cuello y botones, así como una chamarra tipo biker también de cuero para así lograr un look monocromático preciso con el que triunfó en París. En una entrevista con Vogue México, la actriz dijo sentirse "otra mujer" con esta nueva imagen de melena corta y además dijo que todas sus prendas son de Loewe.

Finalmente, no se puede ignorar un maquillaje de clean look y con especial atención a los labios gracias a un intenso color rojo que le agregó el último toque chic a su estilo. Como era de esperarse, sus fans la llenaron de halagos y aplaudieron lo mucho que experimenta con su imagen.