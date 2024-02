Taylor Swift, Travis Kelce y el Super Bowl: ¿una historia de amor o un montaje?

La verdad tras el Super Bowl LVIII esconde un secreto a voces, pues durante toda la temporada se acusó a la NFL de impulsar una agenda que favoreciera a ciertos equipos y perjudicará a otros, si bien las acusaciones no son mas que señalamientos realizados por fanáticos molestos por alguna derrota, algunos analistas deportivos encontraron demasiadas coincidencias para que el asunto fuera tratado como simples casualidades.

Por ejemplo, se acusa a la NFL de algunos castigos, que sin duda favorecieron el partido para algunos equipos, por ejemplo, algunas instancias del partido de los Chiefs contra Baltimore, encuentro en donde se marcó un castigo de 15 yds por conductas antideportivas contra los Cuervos, mientras que al equipo de Kansas, se le perdonó esta infracción en más de una ocasión.

El supuesto noviazgo entre Taylor Swift y Travis Kelce ha sido exprimido hasta el cansancio por la liga

Créditos: Especial

De igual forma, algunas decisiones tomadas por el entrenador en jefe de Detroit, Dan Campbell, fueron como mínimo cuestionables, pues la insistencia de correr riesgos en cuarta oportunidad en más de una ocasión definitivamente le costaron la victoria al equipo, provocando una revancha del campeonato que se llevó a cabo en 2020, donde los Chiefs se antepusieron sobre los 49ers.

No obstante, un punto que ha alimentado los rumores de un posible “arreglo” por parte de la liga, se encuentra fundamentado tras la incesante y catalogada como “molesta”, por algunos fans, presencia de Taylor Swift en la mayoría de los partidos de Kansas City, hecho que es compartido por la NFL en todos sus espacios en redes sociales.

Si bien han existido otras relaciones entre celebridades, haciendo que el asunto no sea un tema para la NFL, el supuesto noviazgo entre Taylor Swift y Travis Kelce ha sido exprimido hasta el cansancio por la liga, organización que no dudan en girar las cámaras con velocidad con rapidez a la cantante cada que los Jefes consiguen una anotación, aunque la acción ofensiva no sea realizada por el número 87.

¿Travis Kelce le propondrá matrimonio a Taylor Swift al final del Super Bowl LVII?

Son numerosos los fanáticos que acusan a la NFL de sucumbir ante el dinero y la atención mediática

Créditos: Archivos

Lamentablemente la polémica “swiftie” ha provocado el rechazo de millones de fanáticos, quienes se quejan de la invasiva presencia de la compositora, pues su mención ha opacado momentos históricos incluso dentro de la carrera de Kelce, quien parece sobresalir solo por su pareja, a pesar de romper récords históricos en la post temporada.

Son numerosos los fanáticos que acusan a la NFL de sucumbir ante el dinero y la atención mediática que genera la cantante, a quien se le acusa de impulsar una agenda con el único objetivo de limpiar su imagen pública tras los señalamientos que revelan la cantidad de emisiones de CO2 que la compositora genera con sus ostentosos vuelos en jets privados.

La conspiración ha llegado a tal punto de que se señala a los Jefes como ganadores indiscutibles del Super Bowl LVIII, incluso algunos fanáticos han llevado las cosas más lejos, y apuestan que el número 87, a manera de celebración posterior al juego, se hincará en medio del campo y propondrá matrimonio a la cantante acusada de acelerar el calentamiento global.

Si bien estas acusaciones son simples teorías sin fundamento, todo se definirá el próximo domingo 11 de febrero, si los Chiefs resultan ganadores y Travis Kelce termina la velada con una propuesta de matrimonio, la credibilidad de la NFL estará en duda para cientos de aficionados.