El Kompa Yaso estaría grave de salud, aseguran que le urge un trasplante

Ete 2024 ha arrancado con profundas pérdidas entorno al gremio artístico, esto específicamente en la actuación, por lo que ahora se teme por la salud del creador de contenido y comediante el "Kompa Yaso", quien ha causado preocupación entre sus fans luego de que se informó respecto a su delicado estado de salud.

Esto se dio a conocer luego de que el periodista especializado en espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, sostuvo una entrevista con la hermana del hombre dedicado a la comedia. Se trata de Alicia del Valle, quien confirmaría el fatídico panorama, pues reveló que su hermano, Eleazar del Valle, mejor conocido como "Kompa Yaso", cada vez sufre más afecciones, pues incluso ahora requiere una hemodiálisis urgente.

Eleazar del Valle es mejor conocido como "Kompa Yaso". Foto: especial

"Está delicado, no es agradable decir pero estuvo vomitando ayer, se ha sentido muy débil, ahorita lo traje al hospital, no sé si queda internado. Le urge la hemodiálisis, se lo estuvo haciendo con la frecuencia que debe pero el martes no se la hizo porque se sentía mal", reveló la joven respecto al estado de salud de su consanguíneo.

La joven informó que actualmente se encuentran a la espera de un donador de riñón, sin embargo, el panorama es complejo y hasta el momento mantiene una comunicación limitada con el comediante, ya que únicamente su hija está acompañándolo dentro del hospital donde ingresó.

"Estamos esperando el trasplante (...) Todavía no sé nada, mi hija está con él, pero ya me dijeron que le urge la hemodiálisis. Cuando no funcionan bien los riñones te ponen un catéter en el cuerpo, una para que salga la sangre, va filtrando la sangre, toma como 3 horas. En su caso era una vez por semana y ahorita le dijeron que dos, pero parece que ahorita urge", dijo la hermana del famoso.

Un trasplante de riñón implica un proceso delicado. Foto: especial

¿Qué es una hemodiálisis?

La diálisis renal es un tratamiento que sustituye la función de los riñones cuando éstos ya no trabajan de la misma manera, pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre, equilibrar el exceso de líquido y electrolitos del cuerpo, por ejemplo, por insuficiencia renal. En consecuencia, esta solución a la afección causada por la diabetes o la hipertensión filtrará y limpiará la sangre de los desechos que se acumulan cuando los riñones no pueden hacerlo por sí solos.

