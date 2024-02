Belinda Treviño, integrante de “Bely y Beto”, desmiente su muerte ante confusión con el deceso de Fabiola Yazmín

Belinda Treviño, integrante de “Bely y Beto”, compartió un mensaje en redes sociales con el que desmiente su muerte ante la confusión que se generó entre sus fans luego de que se diera a conocer el fallecimiento de su excompañera Fabiola Yazmín Ortega el pasado 2 de febrero. La conductora indicó que trabajaron juntas hace 13 años, cuando también daba voz a los personajes de Beto y Pepo en el espectáculo.

Belinda Treviño desmiente su muerte

Treviño compartió un video en redes sociales donde aclara que Fabiola Ortega trabajó para el show “Bely y Beto” en 2011 ganado voz también a uno de los personajes principales que ahora está a cargo de Valeria Lozano, a quien los fanáticos también confundieron tras la lamentable noticia: “Una excelente persona, una excelente voz, todo el mundo la quería mucho y, bueno, lamentamos este suceso que todos ya sabemos que no está con nosotros”.

Sigue leyendo:

De Fabiola Yazmin y Hiromi, hasta Jacky Bracamontes: los embarazos de famosas que terminaron en tragedia

Médico revela cómo fueron los últimos días de Fabiola Yazmín de "Bely y Beto"; familia pide ayuda para pagar gastos médicos

Beiinda Treviño aclara su muerte. Foto: IG @belindatrevinoo

“Es importante aclarar porque hemos recibido muchísimos mensajes, en las redes sociales algunos medios dieron a entender que la que había fallecido era yo porque decían que yo me llamaba Fabiola, mi nombre es Belinda Treviño. Tengo que aclarar que la voz actual de Beto es Valeria Lozano (…) No era yo la embarazada, no tengo un bebé, les recalco, Fabiola Ortega que trabajó hace 13 años conmigo en el show es la que estaba embarazada”, dijo Treviño.

¿De qué murió Fabiola Yazmín Ortega?

La conductora presentó complicaciones antes de dar a luz a su bebé, a quien llamó Aldo, por lo que fue llevada de emergencia a un hospital en el que días después falleció. De acuerdo con lo señalado por el médico y retomado por Telediario, el diagnóstico de Ortega fue preeclampsia severa con síndrome HELLP clase II y ruptura hepática con sufrimiento fetal, así como sangrado interno masivo.

“Es una situación médica que se presenta en una forma fatal, no hay manera de predecir qué va a pasar. Ella comenzó a sentirse mal en su casa, pensaba que era una intoxicación alimentaria, detectamos que tenía muy alta la presión, el bebé estaba con cierto sufrimiento fetal entonces tuvimos que operar de urgencia”, declaró el médico.